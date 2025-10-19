Junior Financial Controller till Kylma AB
2025-10-19
Om Kylma
Kylma AB, med sitt huvudkontor och centrallager i Spånga, är ledande i Sverige inom agenturverksamhet för komponenter inom frys- och kylteknik, värmeåtervinning, värmepumpar och komfortteknik. Kylma har filialer spridda över hela Sverige, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. För att komplettera försäljningsorganisationen har företaget även en central teknisk avdelning som är specialiserad på produkt- och tillämpningsteknik.
Ekonomi och HR för följande tre systerbolag hanteras även av Kylma:
SCMREF AB, en kylaggregattillverkare i Vislanda H. Jessen Jürgensen AB, för inköp, omtappning och försäljning av köldmedium Clima Sverige AB, som säljer klimatlösningar inom värmepump- och luftkonditionering
Kylma och dess ovan nämnda systerbolag är en del av Beijer Ref, en global handelskoncern noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap, med huvudkontor i Malmö. Med cirka 3 700 anställda i 36 länder är Beijer Ref en av världens största kylgrossister, som erbjuder produkter inom kommersiell och industriell kylning, samt värme och luftkonditionering.
Om rollen
Kylma AB söker nu en Junior Controller för placering vid deras huvudkontor i Spånga. Om du befinner dig i början av din karriär, har erfarenhet som controller eller är redo att ta nästa steg, kan denna roll vara rätt för dig. Som Junior Controller kommer du att ha ansvar för löpande bokföring, redovisning, finansiell rapportering och analys för ett av Kylmas administrerade bolag. Därutöver kommer du att vara involverad i utarbetandet av den legala årsredovisningen och att delta i samt driva kontinuerliga förbättringsprojekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvarig för bolagsrapportering månadsvis, kvartalsvis och årligt
Delta i bokslut och koncernrapportering kvartalsvis och årligt
Delta i projektet att leverera årsredovisning
Driva förbättringsprojekt
Kvalifikationer för tjänsten
För att möta rollen som Junior Controller ser vi att du har en kandidatexamen inom ekonomi alternativt erfarenhet av arbete på en ekonomiavdelning eller revisionsbyrå. Vi ser även att du god förståelse kring grundläggande redovisning och det löpande arbete som utgörs av en ekonomiavdelning samt mycket goda kunskaper av Excel. Utöver detta ser vi det som meriterande om du tidigare har erfarenhet av affärssystemet D365.
Krav för tjänsten:
Kandidatexamen inom ekonomi och/eller erfarenhet av arbete på en ekonomiavdelning
Obehindrat kan kommunicera på svenska och engelska
Obehindrat kan kommunicera på svenska och engelska

Hantera Office-paketet och främst Excel
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, strukturerad och tidseffektiv. I rollen som Junior Controller på Kylma kommer du att hantera både interna och externa kontakter, vilket kräver att du är serviceinriktad och professionell i ditt bemötande. Du förväntas även vara en lagspelare som samarbetar väl med andra, eftersom rollen inte är prestigefylld och kräver samarbete där det behövs. Samtidigt behöver du kunna organisera ditt eget arbete och ta initiativ självständigt.Så ansöker du
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 08.00-16.30
Tjänstgöringsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Startdatum: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
