Junior expert till funktionen för fonderna
2026-01-20
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Har du erfarenhet av arbete i eller med uppföljning av projekt och program? Är du intresserad av migrationspolitiska frågor? Vi söker dig som vill arbeta i rollen som junior expert med fokus på granskning och uppföljning av projekt på funktionen för fonderna på Migrationsverket.
Du får möjlighet att bidra med din kompetens och samtidigt själv utvecklas.
Funktionen för fonderna är en fristående funktion på Migrationsverket utsedd att förvalta EU-fonden AMIF, Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Genom vårt uppdrag bidrar vi till att migrationen till och från Sverige fungerar på ett hållbart, effektivt och tryggt sätt för individer och samhälle. Vi genomför uppdraget i ett internationellt och dynamiskt sammanhang, i samarbete med såväl små lokala aktörer som nationella och internationella samarbetspartners. Du kommer till en arbetsplats som präglas av tillit, ett högt engagemang, en stark sammanhållning och plats för utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
På Asyl, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ger vi stöd till projekt över hela landet som bidrar till en långsiktig och hållbar migrationspolitik, med start från ansökningsprocessen fram till bosättning och integration eller återvändande.
Som junior expert på AMIF arbetar du framför allt med granskning och uppföljning av pågående eller framtida projekt där du också bidrar till arbetet på programnivå genom att följa upp resultat och mål i projekten. Du bidrar också med stöd inför en ansökan och inför projektens rapporteringar, samt bygger och underhåller nätverk med externa intressenter.
Du ingår i en avdelning som består av ca 30 medarbetare med kompetens inom bland annat juridik, ekonomi, kommunikation och projekt- och programverksamhet.
Vem är du?
För att trivas i rollen som junior expert på funktionen för fonderna är du en strukturerad person som planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och driver dina processer vidare. Du trivs i att bidra till verksamhetsutveckling genom att se samband och komma med idéer. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt, och trivs att vara en del av en lärande och utvecklande organisation.
Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är utåtriktad, skapar kontakter och underhåller relationer både inom och utanför organisationen. Du är lösningsfokuserad och flexibel och ser möjligheter snarare än hinder, även när förutsättningarna är osäkra eller förändras under arbetets gång. Vidare har du en god helhetssyn och tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Du som söker har
- Akademisk utbildning inom samhällsvetenskap, juridik eller ekonomi eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet
- Erfarenhet av arbete inom projekt eller med uppföljning av projekt
- Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
- God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper inom Officepaketet
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av arbete med något av våra sakområden asyl, migration, integration eller återvändande
- Erfarenhet av praktiskt kommunikationsarbete
- Erfarenhet av internationellt projektarbete inom EU- eller FN-systemen
- Erfarenhet av arbete med förvaltning av EU-fonder
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Resor förekommer i tjänsten
Vi tillämpar individuell lönesättning
Placeringsort: Sundbyberg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 4 februari. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
