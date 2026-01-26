Junior Embeddedutvecklare med Sensor Fusion-inriktning
Friday Väst AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-01-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Jönköping
, Habo
, Ulricehamn
, Haninge
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett väletablerat bolag som ständigt strävar efter att ligga i framkant för vad som är tekniskt möjligt? Denna roll är perfekt för dig som vill raketstarta karriären då du kommer till en organisation som arbetar med högteknologiska produkter och där du kan lära av seniora kollegor. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Avdelningen du kommer tillhöra är en engagerad utvecklingsorganisation som levererar innovativa robotprodukter och relaterade digitala lösningar av högsta kvalitet. Arbetet utförs i fokuserade och agila team med spännande teknik inom flera olika områden. Du kommer lösa komplexa problem tillsammans med högkvalificerade kollegor från andra discipliner samtidigt som du bidrar till att göra världen lite mer hållbar.
I denna roll kommer du arbeta med att utveckla allt från drivrutiner till avancerade algoritmer för robotbeteenden, med särskilt fokus på sensor fusion och signalbehandling, huvudsakligen i C, C++ och Python. Tillsammans med ditt team kommer du att hjälpa till att designa och implementera nya tekniska lösningar som driver utvecklingen framåt.
VI SÖKER DIG SOM:Har en för tjänsten relevant civilingenjörsutbildning inom exempelvis datateknik, elektroteknik, teknisk fysik eller liknande, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Har goda kunskaper i C, C++ och Python
Har ett intresse för samt god förståelse för sensor fusion och signalbehandling
Besitter obehindrade kunskaper i svenska och engelska då båda språken används i arbetet
Om du har erfarenhet från LiDAR, SLAM, Linux, RTOS och/eller realtidsprogrammering ser vi det som meriterande.
I den här rekryteringen kommer det läggas stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen tror vi att du är en samarbetsvillig, nyfiken och jordnära person som trivs i lagarbete. Vidare tror vi att du är kommunikativ och driven samt att du bidrar till god stämning och föredrar att arbeta på plats snarare än hemifrån.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer vara anställd av Friday. Avsikten därefter är att du efter 6-12 månader blir tillsvidareanställd hos företaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Huskvarna
Rekryteringsansvarig: Pontus Somi, pontus@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9705449