Junior elprojektör
2026-02-16
Vi på ELAK AB har under de senaste åren varit under stark tillväxt och nu utökar vi vår projekteringsavdelning med ytterligare en medarbetare. Vi har en stabil orderingång samt ramavtal med bland annat Uppsala kommun och Skolfastigheter. Jobbar du som elektriker idag och vill utvecklas inom konstruktion och projektering? Då kan du vara den vi söker!
Som junior elprojektör kommer du att få en gedigen introduktion och kontinuerlig upplärning. Du arbetar i nära samarbete med dina fem kollegor på projekteringsavdelningen och har även ständig kontakt med produktionsledare, områdeschefer och VD. Du kommer huvudsakligen att arbeta med ritningsarbete i 2D och 3D-verktyg för elkonstruktion. Vi använder oss av bland annat MagiCAD. Du kommer även arbeta med uppföljning av projekt och att genomföra kundbesök.
Du kommer till en början att bli tilldelad enklare uppdrag och sedan kommer komplexiteten öka i takt med att du blir bekväm i rollen. Vi arbetar inom flera olika områden och det är stor variation bland våra projekt i både karaktär och storlek inom både service och entreprenad. Vi arbetar med allt från bostäder, skolor och kontor till industrifastigheter.
Din profil
Vi söker dig som är nyfiken på elkonstruktion/projektering och vill utvecklas inom området. Du har flerårig erfarenhet som elektriker och har du relevant eftergymnasial utbildning ser vi det som ett plus men inte ett krav. Självklart är du en van systemanvändare. Har du erfarenhet av MagiCAD eller annat CAD-system och/eller Officepaketet ser vi det som meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska.
Som person är du ansvarfull och analytisk. Du är strukturerad i ditt arbete och är van att arbeta både i arbetslag och självständigt. Det är viktigt att du är engagerad i ditt arbete och alltid har som mål att leverera hög kvalitet. Du är initiativtagande och har en vilja och nyfikenhet att utveckla och utvecklas.
Vårt erbjudande
Med närhet till kunder och ägare kan vi erbjuda ett bolag där alla är med och påverkar företaget. Tillsammans bygger vi för framtiden och skapar en trivsam miljö för våra medarbetare. Vill du utvecklas som person och gillar att jobba under eget ansvar är vi företaget för dig.
Vi kan erbjuda våra anställda utmärkta karriärmöjligheter och möjlighet att arbeta med många spännande projekt och serviceåtaganden. Hos oss kan du förvänta dig engagerade ledare, kompetenta kollegor och en god sammanhållning. Vi ser fram emot att få välkomna vår nya kollega!
Annat viktigt att veta
Tjänsten är på heltid med tillsvidareanställning med placering i Uppsala.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras i ett senare skede av rekryteringsprocessen.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Jobbet.se, Matilda Festin på 072-0503217.
Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet som elektriker
God systemförståelse
Du kommunicerar obehindrat på svenska
Meriterande
Relevant eftergymnasial utbildning
Erfarenhet av MagiCAD eller annat CAD-system och/eller Officepaketet
Om arbetsgivaren - ELAK AB
ELAK AB startades 2010 av två engagerade och duktiga elektriker - namnet kommer från "EL Anders Krister". Man hade kommit till ett vägskäl där idén med ett eget företag föddes. Där skulle man värdera engagerade, ansvarsfulla medarbetare och kunskap som man tillsammans skapar. Tillsammans kom man fram till att starta det som är idag ELAK AB.
ELAK AB är idag en av Uppsalas största elinstallatörer - och framtiden ser riktigt ljus ut. Under 2025 når vi en omsättning på över 150 miljoner och närmar oss 100 fantastiska medarbetare under 2026. ELAK AB arbetar i Uppland med omnejd.
