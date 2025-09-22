Junior Ekonomiassistent till kund i Alvik

Prowork Bemanning AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2025-09-22


Junior Ekonomiassistent
Vi söker en junior profil med administrativa kunskaper och erfarenhet av att arbeta med viss ekonomisk inriktning. Vi ser gärna att du har någon form av utbildning och erfarenhet från byggbranschen eller annan hantverksnisch.

Publiceringsdatum
2025-09-22

Dina arbetsuppgifter
Generell administration med fokus på ekonomi
Löpande betalningar
Följa upp fakturor.

Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i Excel och ekonomisystem
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande

Vi söker dig som kanske är i början av din karriär men ändå med viss arbetslivserfarenhet med dig. Anställning direkt hos vår kund, kontor i Alvik och bolaget jobbar gentemot byggbranschen. Löneläge för denna roll är mellan 25-30 000 kr i månaden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)
113 65  STOCKHOLM

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Jobbnummer
9520535

