Junior data- och marknadsanalytiker på deltid till start-up
2025-08-15
Är du student med öga för struktur och ett intresse för AI-verktyg? I detta deltidsuppdrag får du kombinera analys och visualisering med riktad kommunikation mot kommunala beslutsfattare. Du kommer att använda moderna verktyg som ChatGPT Pro för att kartlägga, jämföra och presentera data kring kommuners digitala tjänster - och bidra till att driva förändring.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en start-up som nu vill etablera sig på den kommunala sidan, där det initiala arbetet går ut på att undersöka kommuners servicenivå genom att jämföra och analysera deras E-tjänster. Nu söker de via oss en strukturerad och noggrann student som vill arbeta deltid med att analysera och visualisera data kring kommunala e-tjänster samt bidra till riktad marknadsföring mot beslutsfattare. Rollen kombinerar dataanalys, rapportering och kontaktarbete, och passar dig som är van att arbeta självständigt i digitala verktyg och har ett öga för både detaljer och helhet.
Detta är en möjlighet för dig som student att ta dig an ett spännande och utvecklande projekt som ger dig värdefull erfarenhet inför framtida arbetsliv, samtidigt som du kommer ha stor flexibilitet i var och när du utför arbetet.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos vår kund. Uppdraget är på 2-3 månader med möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter
• Kartlägga och analysera e-tjänster hos ett antal kommuner, samt dokumentera dessa i kalkylark
• Skapa visuella rapporter (diagram, sammanställningar) som jämför kommunernas digitala mognad.
• Sammanfatta insikter i en kort rapport som kan användas i extern kommunikation.
• Identifiera och kontakta nyckelpersoner hos kommunerna via webb, LinkedIn och telefon.
• Delta i veckovisa avstämningar internt, via mejl och telefon
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en pågående eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller liknande
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
• Har en vana/intresse av att arbeta i ChatGPT/AI-verktyg
• Har erfarenhet av att skriva rapporter och sammanställa data (tabeller, kalkylark etc)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann
• Strukturerad
• Självgående
• Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
