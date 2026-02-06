Junior Controller till Lejongårdar i Helsingborg
2026-02-06
Lejongårdar befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en driven och nyfiken Junior Controller som vill växa tillsammans med bolaget. Här får du chansen att kliva in i ett dynamiskt team där du får stort utrymme att påverka, utvecklas och vara med och forma framtidens ekonomifunktion. Vi söker dig som vågar ta för dig, gillar ansvar och trivs i ett bolag där man kavlar upp ärmarna och jobbar prestigelöst mot gemensamma mål.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som Junior Controller på Lejongårdar blir du en viktig del av ekonomiavdelningen och arbetar nära både redovisningsteamet och VD:n. Rollen kombinerar traditionella controlleruppgifter med inslag av redovisning, vilket ger dig en bred och lärorik roll med goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer även att vara delaktig i analyser, rapportering, framtagning av prognosmodeller och stöd vid förvärv. Det här är en roll för dig som vill växa snabbt, bidra aktivt och vara en naturlig kravställare i en verksamhet som expanderar.
Ansvarsområden
• Stötta redovisningsteamet med löpande redovisningsuppgifter
• Arbeta nära VD:n och bidra med ekonomiska insikter och beslutsunderlag
• Utföra analyser, uppföljningar och rapportering
• Delta i budget- och prognosarbete samt ta fram modeller
• Stötta i bolagets förvärvsprocesser
• Bidra till att utveckla och effektivisera ekonomifunktionen
• Driva egna förbättringsinitiativ inom ekonomi och processer
Lämplig bakgrund
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller controlling
• Grundläggande redovisningskompetens eller god förståelse för området
• Erfarenhet av Excel på god nivå
• Erfarenhet av Fortnox är meriterande
• Intresse för analys, modellering och verksamhetsutvecklingDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är en person med energi, driv och vilja att utvecklas. Du är inte rädd för att ta plats, ställa krav eller ta ägarskap för dina uppgifter. Du arbetar proaktivt, är nyfiken och vågar utmana både dig själv och etablerade processer. Samtidigt är du prestigelös, hjälper där det behövs och trivs i en roll där man både får kavla upp ärmarna och ta ansvar för viktiga ekonomiska frågor.
Vad erbjuder vi
Lejongårdar erbjuder en spännande möjlighet att kliva in i ett företag på resa, där du får vara med och utveckla både rollen och ekonomifunktionen. Du får arbeta i ett engagerat team, nära beslutsfattare och med stort utrymme att påverka. Här får du möjlighet att växa snabbt, utveckla din kompetens brett och arbeta i en miljö som präglas av framåtanda, tillväxt och god laganda.Om företaget
Lejongårdar bedriver verksamhet inom vård och omsorg med fokus på att skapa trygghet, stöd och långsiktig utveckling för barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten omfattar bland annat HVB-hem, LARO-mottagningar, stödboenden och familjehem, där målet är att ge varje individ förutsättningar att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Lejongårdar arbetar utifrån en stark värdegrund som betonar respekt, delaktighet, engagemang och lika värde, och strävar efter att vara en ledande och empatisk aktör inom omsorgssektorn.
Är du redo för nästa steg i din karriär?
I denna rekrytering samarbetar Lejongårdar med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Yaghma Davoudi-kia på yaghma.davoudi-kia@sjr.se
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt. Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
SJR in Sweden AB
9728025