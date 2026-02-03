Junior Controller
2026-02-03
Vi söker Junior Controller till Metsä Board Husum
Vad blir din roll på Metsä?
Söker du en roll där du får bidra till både struktur, kvalitet och utveckling? Nu finns möjligheten för dig som vill fortsätta utvecklas i en bred roll - med allt från leverantörsfakturor och behörighetsadministration till kostnadsuppföljning och projektstöd!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för koordinering och kommunikation avseende leverantörsfakturahanteringen.
Ansvara för administration av behörigheter och attestlimiter gällande godkännande av leverantörsfakturor och inköpsrekvisitioner.
Ansvara för kostnadsuppföljning av pågående projekt.
Medverka vid upprättande av månads- och årsbokslut.
Medverka i budget- och prognosprocessen.
Medverka vid interna- och externa revisioner.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en nyfiken lagspelare med en stor vilja att lära och utvecklas. Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll med många kontaktytor.
Högskoleutbildning med ekonomisk inriktning alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en varierad och utvecklande tjänst med stora möjligheter att påverka i en dynamisk organisation. Hos oss arbetar du i nära samarbete med kompetenta kollegor inom våra affärsstödjande funktioner. Vår starka sammanhållning och engagemang hjälper dig att lyckas i din roll och använda dina styrkor på bästa sätt. Vi fokuserar på kompetensutveckling för att stödja din fortsatta utveckling.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett engagerat team som tillsammans skapar värde för våra medarbetare och vår verksamhet.
Kontaktpersoner och säkerhet på arbetsplatsen
Lisa Granholm, HR-Partner: lisa.granholm@metsagroup.com
Unionen: 0663-18469
Ledarna: 0663-18420
Akademikerförbundet/Sveriges ingenjörer: 0663-18192
Som en del i att säkerställa en säker arbetsplats har vi nolltolerans mot alkohol- och drogpåverkan. Därför genomför vi drogtester som en del i anställningsprocessen, och även slumpmässiga alkohol- och drogtester löpande under anställningen.
Metsä Board Husum
Vill du jobba med modern teknik och skapa hållbara produkter i framtiden? I så fall kan vi på Metsä Board Husum vara din framtida arbetsgivare.
Hos oss jobbar det idag ca 620 medarbetare och vi håller till i Husum som ligger ungefär 20 minuter från centrala Örnsköldsvik. Vi gör kartong och massa till en mängd olika kunder, det mesta av vår kartong åker ut i världen och blir till en rad olika produkter - besöker du en taxfree återfinner du vår kartong i flertalet produkter och åker du till exempelvis USA kanske det är just vår kartong som du får i din läsk serverad i på snabbmatsrestaurangen.
På vår fabrik finns det en mängd olika yrkesroller, och möjligheterna att växa är många. - Growth, with a future!
Skicka din ansökan!
Observera att rekryteringen genomförs anonymt, läs mer i texten nedan innan du skickar in din ansökan. Vi ser fram emot din ansökan, sista ansökningsdag är 8 mars. Urval sker löpande, tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Anonym rekrytering
Som en del av Metsä Groups jämställdhetsprogram och vår vision - "Metsä för alla", använder vi oss av anonym rekrytering. Syftet är att minska effekten av omedvetna fördomar och eventuell diskriminering.
Sökandes kön och födelsedatum efterfrågas inte i ansökningsformuläret. Personuppgifter som namn, modersmål, tidpunkt för studier, namn på utbildningsinstitutioner och kontaktuppgifter är dolda fram till intervjufasen. Bilagor (som CV) är också dolda.
Rekryterare har tillgång till kontaktuppgifterna till de som kallas till intervju när den sökande har valts ut för intervju.
