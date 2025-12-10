Junior CAD Konstruktionsadministratör
2025-12-10
Junior CAD-konstruktionsadministratör
Vill du ta ditt första eller andra steg in i en teknisk karriär och arbeta i ett stort, långsiktigt projekt i Forsmark? Som Junior CAD-konstruktionsadministratör får du en unik möjlighet att utveckla din kompetens inom teknisk dokumentation och CAD-arbete i en högteknologisk miljö. Rollen passar dig som är noggrann, gillar struktur och trivs när arbetet kräver fokus och ordning.
Rekryteringsprocessen har kort deadline - Sök gärna omgående vid intresse!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker tre Juniora CAD-konstruktionsadministratörer till ett längre projekt hos en av våra kunder inom teknisk industri och anläggningsdokumentation.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult under hela projektperioden, som förväntas pågå i cirka två år.
Kunden kräver säkerhetsklassning, vilket innebär att en bakgrundskontroll genomförs innan start.
Frågor gällande tjänsten hänvisas till info@pn.se
.
Du erbjuds:
• Ett långsiktigt uppdrag där du får bygga teknisk erfarenhet från en avancerad anläggningsmiljö
• Flexibilitet: cirka 50 % arbete på distans och 50 % på plats (mer på plats i Forsmark i början för upplärning)
• Stöttning av erfarna kollegor och en tydlig dokumentationsstruktur att arbeta inom
Dina arbetsuppgifter
Arbetet handlar om att administrera och uppdatera teknisk dokumentation kopplat till anläggningsritningar och tekniska system. Dokumentationen öppnas och uppdateras vanligtvis i AutoCAD, alternativt i enklare textbaserade verktyg (MS Word-liknande).
Exempel på arbetsuppgifter:
• Öppna och uppdatera befintliga anläggningsdokument i AutoCAD
• Skriva in ny text, uppdatera länkar och ändra beteckningar enligt givna instruktioner
• Säkerställa att ändringar följer struktur och format i dokumentationssystemet
• Hantera ärenden där dokument saknas och hämta material från arkiv (med stöd tills du lärt dig processen)
• Bidra till ordning, kvalitet och spårbarhet i dokumentflödet
Arbetet kräver noggrannhet och förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i projektgruppen.
Vi söker dig som:Kvalifikationer
• Har grundläggande kunskap i AutoCAD
• Arbetar strukturerat och metodiskt
• Har god datorvana och lätt att lära dig nya system
• Har möjlighet att genomgå säkerhetsklassning (svenskt personnummer och godkänd bakgrundskontroll)
Meriterande:
• Erfarenhet av teknisk dokumentation
• Erfarenhet från industri-, energi- eller anläggningsmiljö
• Viss tidigare erfarenhet av administrativt ritningsarbete eller CAD i utbildning/praktikDina personliga egenskaper
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen.
Du är noggrann och har ett naturligt sinne för struktur, vilket är avgörande när du arbetar med dokument som måste vara korrekta in i minsta detalj. Du är lugn, samarbetsorienterad och ansvarstagande, och trivs i roller där du följer tydliga processer samtidigt som du gärna lär dig nya verktyg och arbetssätt.
START: 1 februari
OMFATTNING: Heltid
UPPDRAG: Ca 24 månader
PLACERING: Forsmark (50% distans)
URVAL: Sker löpande
