Junior Business Controller
2026-04-30
Vill du ta nästa steg i din karriär inom controlling och få möjlighet att arbeta brett med analys, rapportering och verksamhetsstöd i en dynamisk organisation? Vi söker nu en junior Business Controller för ett konsultuppdrag med start omgående och med goda möjligheter till överrekrytering!
Om tjänsten som Business ControllerDu blir en del av ett större ekonomiteam om cirka 20 personer och arbetar i en klassisk business controlling-roll. I rollen arbetar du nära erfarna controllers och bidrar med analys, uppföljning och rapportering till verksamheten. Du får en viktig roll i att omvandla data till insikter och skapa struktur i rapporteringsarbetet.
Tjänsten passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom controlling i en miljö där du får arbeta både operativt och analytiskt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sammanställa, kvalitetssäkra och analysera data
Ta fram rapporter och beslutsunderlag
Stötta seniora business controllers i det löpande arbetet
Bidra i budget- och prognosarbete
Arbeta med uppföljning och enklare analyser kopplade till verksamheten
Om digVi söker dig som är i början av din karriär inom ekonomi och har ett stort intresse för controlling och analys. Du är snabb, noggrann och har lätt för att sätta dig in i system och stora datamängder.
Som person är du analytisk, nyfiken och prestigelös. Du trivs i en roll där du får stötta andra och bidra där behovet är som störst, även i uppgifter av mer junior karaktär.
Viktigt för rollen:
Akademisk utbildning inom ekonomi (eller motsvarande)
God systemvana och intresse för datahantering
Förmåga att omvandla data till tydliga rapporter och insikter
Flytande svenska och god engelska
Meriterande för rollen:
Erfarenhet från controlling eller liknande roll
Start: Omgående (semester under sommaren är OK)
Omfattning: Heltid, 100%
Uppdragslängd: Minst 12 månader, med möjlighet till övergång till anställning
