Junior Beredare
Consensus Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
Vi söker Beredare till vår kund i Örebro, som är en global ledare inom gruv- och anläggningsutrustning.
Om rollen
Beredarens roll är mycket viktig i processen mellan R&D och produktionen. En väl fungerande beredning ger de bästa förutsättningarna för att kunna bygga maskiner på ett effektivt sätt. Som Beredare driver du dina egna uppdrag och är den tekniska länken mellan R&D och produktionen. Du har en bred kontaktyta och supportar våra produktionsflöden och pågående projekt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ha många interna och externa kontakter, oftast med leverantörer via mail
Lägga upp nya kundordrar i systemet M3
Vara support mot ett flöde i monteringen där kommunikation och information är viktiga delar
Mottaga CN i Teamcenter och ansvara för beredning av dessa i M3
Arbeta brett inom gruppen och stötta vid behov på övriga flöden
Ansvara för uppföljning och återkoppling genom arbete med ständiga förbättringar
Vem du är
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har en teknisk bakgrund med stort teknikintresse och förståelse för flödet och våra produkter. Du är analytisk och intresserad av förbättringsarbete. Som person är du serviceinriktad, flexibel och innovativ samtidigt som du är noggrann och trivs med rutinarbete.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är:
Högskole-/civilingenjör
Strukturerad i ditt arbete och har förmåga att lyfta förbättringar, både stora och små
Kommunikativ och har lätt för att skapa kontakter, både internt och externt
Kunnig om systemet Teamcenter och M3
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Att vara konsult hos Consensus
Som konsult hos Consensus får du möjlighet att arbeta med några av de mest spännande och varierande uppdragen inom olika branscher. Du kommer att vara en nyckelspelare för våra kunder och bidra till deras framgång genom din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du inte bara utveckla dina egna färdigheter utan också göra skillnad i både små och stora projekt och organisationer. Genom nära samarbete med vår försäljningsorganisation säkerställer vi att du alltid har relevanta och meningsfulla uppdrag.
