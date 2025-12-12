Junior Affärsresesäljare
2025-12-12
Du som älskar att ge excellent service, har god systemvana av Amadeus samt Linkonline ska titta hit!
Vi söker nu flertal Juniora Affärsresesäljare som vill serva kunder via telefon och mejl. Arbetat är intensivt och tempot högt men strukturerat. Vi önskar att du har arbetat minst något år med försäljning av affärsresor samt behärskar engelska samt svenska i tal och skrift obehindrat. Mycket meriterande är kunskap kring biljettering av flygbiljetter samt en avslutad utbildning från TRAC lr liknande.
Denna affärsresesbyrå erbjuder en tjänst på heltid med 6 månaders provanställning.
Kollektivavtal samt friskvårdsbidrag ingår.
Start så snart som möjligt!
Arbetsort: Stockholm
Vi tar löpande emot ansökningar. Tjänsten kan tillsättas mycket snabbt så sök direkt om du känner dig manad att veta mer!
För frågor mejla Rekryterare Jannica Grönqvist på jannica@resebemanning.se
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
