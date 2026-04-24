Junior administratör med start omgående
Har du erfarenhet av administration och vill arbeta med att ta ansvar för att orderinformation blir korrekt från första steget? Är du tillgänglig för start omgående? I den här rollen får du kombinera noggrant administrativt arbete med felsökning i system och spela en viktig roll i att hålla logistikflödet i gång.Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och som initialt sträcker sig fram tills årsskiftet. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget.
Om företaget
Vi kan per idag inte berätta vilket företag det gäller. Givetvis kommer du att få reda på det under processens gång, som senast när du är på intervju hos oss.
Arbetsuppgifter
Som orderadministratör ansvarar för att orderinformation flödar korrekt mellan två interna system. Du följer data, identifierar vad som gör att en order inte gått igenom och korrigerar exempelvis felaktiga postnummer eller saknade uppgifter. Du tar emot Excel-filer via mail, laddar upp dem i systemen och granskar vilka rader som fått felkoder. De ordrar som inte passerar systemet kontrollerar du manuellt och justerar tills flödet fungerar. Arbetet är administrativt, noggrant och liknar klassiskt orderadministrativt arbete med fokus på logik och datakvalitet.
Du får en onboarding med rutiner, system och arbetssätt innan du arbetar självständigt.
Säkerställer att orderinformation flödar korrekt mellan två interna system
Följer och granskar dataflöden
Felsöka avvikelser och hantera felkoder
Ladda upp och granska Excel-filer med sändningar
Manuellt kontrollera ordrar som stoppar i systemet
Arbetar med fokus på logik och datakvalitet
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet av administrativt arbete
God dator- och systemvana
Obehindrade kunskaper i svenska i tal och skrift, goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Vi tror att du som söker är en person som trivs med ett arbete där du får analysera, kontrollera och se till att information blir korrekt. Du arbetar metodiskt, följer processer och går gärna till botten med varför en order inte passerat systemet. Rollen passar dig som uppskattar ordning, ansvar och problemlösning i ett administrativt flöde.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
För de kandidater som går vidare i processen kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Slumpmässiga drogtester förekommer på arbetsplatsen.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
