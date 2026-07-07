Junior Account Manager till Tata Steel
OnePartnerGroup Halland AB / Säljarjobb / Halmstad Visa alla säljarjobb i Halmstad
2026-07-07
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, Laholm
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eller i hela Sverige
Tata Steel är ett av världens största stålbolag med verksamhet i 26 länder och kommersiella kontor i över 35 länder. Affärsområdet Distribution Europe har sex servicecenter runt om i Europa, där Halmstad Steel Service Centre är ett av Skandinaviens ledande stålservicecenter och kan leverera stora volymer stål till kunder inom alla industrisegment.
Halmstad Steel Service Centre fortsätter sin utveckling och tillväxt. One Partner Group har fått fortsatt förtroende och vi söker nu en driven person som vill utvecklas i rollen som Junior Account Manager. Rollen är utformad som en utvecklingsresa där du successivt bygger upp din kompetens för att på sikt ta fullt ansvar som Account Manager.
Är du en driven person som tycker om att jobba i ett team och vill utvecklas inom en internationell koncern? Är du en lagspelare med viljan att lyckas och ser utmaningar som möjligheter? Då kan detta vara den perfekta rollen för dig!
Rollen
Hos Halmstad Steel Service Centre får du möjlighet att växa och utvecklas. Du blir en viktig del av försäljningsteamet i Halmstad, där du får en gedigen introduktion tillsammans med kollegor från olika avdelningar. På så sätt får du en god förståelse för verksamheten och de processer som skapar värde för kunden, vilket ger dig en stark grund i kunddialogen och affären.
Vi söker dig som har en stark vilja att utvecklas. Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men det är din personlighet, drivkraft och utvecklingspotential som värderas högst.
Vi tror därför att du:
Är driven och har lätt för att bygga relationer.
Har en naturlig känsla för service och förstår vikten av kundnöjdhet.
Är målinriktad och trivs med att arbeta mot uppsatta mål.
Tar egna initiativ och är orädd att ta ansvar.
Trivs att jobba i team och har en god förståelse för processer.
Har ett intresse för B2B försäljning och är nyfiken på att lära mer om den svenska tillverkningsindustrin.
Vad Tata Steel erbjuder
Stöd och vägledning från erfarna kollegor för att du ska kunna växa i din roll och lära känna både företaget och branschen.
En arbetsplats där utveckling står i fokus – vi vill se dig lyckas.
Möjligheten att utvecklas till Key Account Manager med fullt eget kundansvar.
Tata Steel – din framtid börjar här!
Vem är du?
Du kanske är nyexaminerad från högskola eller universitet, eller har arbetat med försäljning under något eller några år. Hur din bakgrund ser ut eller vad du gör idag kan variera, men det viktigaste är att du har viljan och drivet att utvecklas.
Vi söker framför allt rätt person – inte den längsta meritlistan. Om du känner igen dig i profilen vi söker och är redo att ta nästa steg i din karriär ser vi fram emot din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-07Så ansöker du
Är du den vi söker? Ladda upp CV och personligt brev till oss på OnePartnerGroup via länken. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Niclas Arheden på OnePartnerGroup via e-post: niclas.arheden@onepartnergroup.se
(mailto:niclas.arheden@onepartnergroup.se
) eller telefon: 073-425 52 37. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Halland AB
(org.nr 556997-4388), https://www.tatasteeleurope.com/sv/contact-us/service-centres/sweden-halmstad
301 09 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Halmstad Steel Service Centre AB Kontakt
Affärsområdeschef
Niclas Arheden niclas.arheden@onepartnergroup.se +46734255237 Jobbnummer
9995002