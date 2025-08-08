Junior Account Manager / Säljare
Cloudo Sales AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2025-08-08
, Malmö
, Stockholm
Är du driven, nyfiken och redo att ta dina första steg inom försäljning? På Cloudo söker vi en Junior Account Manager som vill utvecklas i en expansiv organisation där möjligheterna är många och resan spännande!
Om Cloudo
Cloudo är ett växande företag som erbjuder moln-, IT- och telefonitjänster till företag. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en engagerad person som vill vara med och bidra till vår fortsatta tillväxt.
Din roll som Junior Account Manager
Som Junior Account Manager blir du en viktig del av vårt säljteam. Du får möjlighet att bygga starka kundrelationer, identifiera affärsmöjligheter och skapa skräddarsydda lösningar för våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Skapa och utveckla nya kundrelationer genom aktivt säljarbete Identifiera kundens behov och presentera lösningar som matchar deras verksamhet Bygga långsiktiga samarbeten och bidra till kundernas framgång Delta i förhandlingar och stänga affärer tillsammans med erfarna kollegor
Vem är du?
Vi söker dig som: Är i början av din karriär och vill växa inom försäljning Har ett starkt driv, nyfikenhet och en vilja att utvecklas Är bekväm med att använda telefonen som arbetsverktyg Trivs i en dynamisk och målmedveten arbetsmiljö
Vad vi erbjuder
Karriärutveckling - Vi ger dig en tydlig väg framåt och verktygen för att lyckas Stöttande team - Du får coachning och stöd av erfarna kollegor En spännande arbetsplats - Vi är ett växande företag med stora möjligheter
Är du redo att kickstarta din säljkarriär? Skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor? Hör av dig - vi ser fram emot att lära känna dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cloudo Sales AB
(org.nr 559134-2257), https://cloudo.se/ Arbetsplats
Cloudo Kontakt
Olivia Koziol olivia.koziol@cloudo.se 046-292950 Jobbnummer
9451323