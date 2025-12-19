Junior Account Manager B2B till Wrknest
2025-12-19
Vi på Wrknest söker nu ytterligare en person till vår B2B-försäljningsavdelning i Stockholm. Hos oss blir du del av en spännande resa i ett växande bolag. Du får möjlighet att vara med och forma företagets framtid genom att skapa skräddarsydda erbjudanden för att möta våra kunders unika behov. Denna roll är perfekt för dig som älskar att arbeta i en målinriktad miljö där lärande och personlig tillväxt aldrig tar slut!Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Wrknest har funnits i fem år och vi har redan gjort ett stort avtryck. Vår dagliga verksamhet involverar arbete med fantastiska kunder och att vara en del av deras framgångsresa. Nu söker vi en Junior Account Manager till vårt Stockholmskontor på Södermalm. Som en del av Account Manager-teamet kommer du att fokusera på nykundsbearbetning, relationsbyggande och att tillsammans med leveransteamet utforma lösningar för kundernas behov. När våra kunder har ett specifikt behov, tar vårt Leveransteam över och löser dessa behov, ofta genom bemanning eller rekrytering.
Om du vill få mer insyn vilka vi är på Wrknest får du gärna gå in på våran (något oseriösa) TikTok.Arbetsuppgifter
I början kommer du att fokusera på att bygga upp din kundbas genom prospektering, telefonkontakter och kundmöten för att identifiera och diskutera bemannings- och rekryteringsbehov. Med tiden kommer ditt fokus att skifta mot att bygga långsiktiga relationer och strategier samt att skräddarsy lösningar för kunderna. Vi uppmuntrar kreativa idéer och nya initiativ!
Du kommer att arbeta mot uppsatta mål, men i en positiv och uppmuntrande kultur, långt ifrån "Wolf of Wallstreet"-mentaliteten. Vi värdesätter glädje och ser människan bakom resultaten. På Wrknest gör vi saker tillsammans och satsar på gemensamma mål. Tidigare var vi bland annat i Chamonix och firade en av våra uppnådda milstolpar och nästa resa bär av till Klövsjö!
Dina kvalifikationer
Orädd och nyfiken på att hela tiden lära dig nytt- är dessa karaktäristiska drag för dig spelar det i stort sett ingen roll vad du har för bakgrund. Självklart ser vi det som ett litet plus om du har någon typ av erfarenhet av sälj eller kundbemötande, men annars är detta något vi kommer lära dig om du är rätt person.
Övrig information
Start: Q1 2026
Plats: Medborgarplatsen, Stockholm
Omfattning: Heltid
Lön: Grundlön + provision
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Rekryteringsprocessen
Vår rekryteringsprocess säkerställer att vi hittar rätt personer:
Tester
Telefonintervju
Intervju
Case
Möte med VD och teamet
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se Så ansöker du
