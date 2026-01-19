Jordbruksinstruktör
Region Östergötland / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Linköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Linköping
2026-01-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden.
Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Vid Vreta utbildningscentrum bedrivs Naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk, hästhållning och skogsbruk, samt Fordons- och transportprogrammets transportinriktning samt Fordon och Transportprogrammets transportinriktning till Yrkesförare och riksrekryterande transportinriktning till Bärgningsförare. Nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds inom ridsport (dressyr eller hoppning). Yrkesvuxutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar finns inom lantbruk, hästhållning och skogsbruk. Anpassad gymnasieskola erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur.
Läs gärna mer om naturbruksskolorna på www.nbg.nu
samt om Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker en instruktör som kommer att arbeta på Vreta Utbildningscentrums skoljordbruk med att instruera elever i olika praktiska men också teoretiska övningar i verkstad och på fält. Du har goda teoretiska och praktiska kunskaper i växtodling och i användning av moderna fältmaskiner. Dom dagar det inte är elever med på skoljordbruket utför du maskinkörning, underhåll och reparationer. Du kan självständigt och i samarbete med andra reparera och underhålla främst jordbruksmaskiner och inomgårdsutrustning samt arbeta med byggnadsunderhåll och anläggningsskötsel. Elevernas olika förutsättningar innebär att du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställa att budskap når fram. Att arbeta med elever kräver att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Du ingår i arbetslag och samarbetar, kunna arbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera.
Om dig
Du har lantbruksutbildning och praktisk erfarenhet, med god vana av körning med fältmaskiner. B-körkort är ett krav.
Tidigare arbete med ungdomar och vuxna i en lärande miljö är meriterande. Du har ordning och reda och säkerhetstänk.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar på olika nivåer och kan leda och motivera för att få dem att vilja utvecklas. Du har god samarbetsförmåga och bra ordningssinne.
Hos dig finns ett brinnande intresse för växtodling och teknik samt god vana av körning med fältmaskiner inom jordbruk.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vreta utbildningscentrum Kontakt
Enhetschef Jan Wretemark jan.wretemark@regionostergotland.se 070-5472341 Jobbnummer
9693054