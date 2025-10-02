Jobbspår - Tekniker till Nobina i Linköping
2025-10-02
Nobina samarbetar med Arbetsförmedlingen och Yrkesakademin i Norrköping, för att hitta personer som vill utbilda sig till bussmekaniker. Klarar man utbildningen är chansen till anställning mycket god hos oss!
Om Nobina
Nobina är Nordens största operatör inom kollektivtrafik och ansvarar för att över en miljon människor dagligen kommer till sina destinationer. Företaget verkar i fyra länder och har cirka 13 000 medarbetare. Nobina arbetar för ett hållbart samhälle med ökad rörlighet och minskad miljöbelastning.
Arbetsuppgifter
Som tekniker hos Nobina kommer du att:
• Utföra service, reparationer och felsökningar på bussar
• Arbeta både självständigt och i team
• Bidra till ett ordningsamt och professionellt verkstadsarbete
Kvalifikationer
• B-körkort
• God datorvana
• Svenska i tal och skrift
• Ett stort tekniskt intresse och en vilja att lära dig!
Meriterande:
• D-körkort för buss
• Stresstålighet, samarbetsförmåga och noggrannhet
Vi erbjuder
• Stimulerande och varierande arbetsuppgifter
• God introduktion och utvecklingsmöjligheter
• En inkluderande arbetsmiljö med engagerade ledare
• Möjlighet att bidra till hållbara trafiklösningar
Om jobbspåret:
Den här utbildningen riktar sig till inskrivna arbetssökande som är intresserade av att arbeta som bussmekaniker hos Nobina. Vi väljer tillsammans med Arbetsförmedlingen ut vilka vi vill satsa på. Utvalda personer kommer få gå på ett informationsmöte med efterföljande snabbintervjuer den 7/11 då det slutliga urvalet sker.
Utbildningen startar 17/11, är på heltid och genomförs i Norrköping i Yrkesakademins lokaler. De två första veckorna görs tester och en nivåbedömning av dina kunskaper för att se så att du har rätt förutsättningar att klara utbildningen. De som går vidare kommer under utbildningen ha arbetsplatsförlagt lärande (praktik) hos oss på Nobina i Linköping.
Du beräknas vara klar med utbildningen i slutet av 2026, men då utbildningen är individuell kan den vara något kortare eller längre utifrån din utveckling. När du klarat utbildningen finns det goda möjligheter till arbete heltid tillsvidare med varierande arbetstider enligt schemalagd skiftgång, exempelvis förläggs service till kvällar och helger. Anställning sker utifrån verksamhetens behov samt en helhetsbedömning av din prestation och personliga lämplighet.
Vi har också krav på bakgrundskontroll inför anställning på Nobina.
Varmt välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Schemalagd skiftgång Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
