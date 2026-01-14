Jobbcoach till Sävsjö
EnRival AB / Personaltjänstemannajobb / Sävsjö Visa alla personaltjänstemannajobb i Sävsjö
2026-01-14
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EnRival AB i Sävsjö
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
EnRival AB har mångårig erfarenhet av rekrytering, omställning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter!
EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.
Vi växer och behöver ytterligare en handledare/jobbcoach till Sävsjö!
Är du en engagerad person med ett starkt driv att hjälpa människor ut i jobb eller studier? Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Då är du den vi söker till vårt team i Rimbo.
Om tjänsten Som handledare inom Rusta och Matcha stöttar du arbetssökande på deras väg mot självförsörjning. Du arbetar coachande och motiverande för att hjälpa dem att hitta rätt jobb eller utbildning. Ditt arbete innebär bland annat:
Individuell vägledning och coachning
Matchning mot jobb och utbildning
Kontakt med arbetsgivare och nätverksbyggande
Stöd i ansökningsprocesser och intervjuförberedelser
Vem är du? Vi söker dig som har en positiv inställning, är duktig på att skapa relationer och trivs i en dynamisk miljö. Du är social, flexibel och ser möjligheter där andra ser hinder. Att inspirera och motivera människor är din styrka!
Kravprofil (uppfyll minst ett av följande alternativ):
Alternativ 1:
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid
Alternativ 2:
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat
Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom något av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Meriterande egenskaper och erfarenheter:
Starkt nätverk inom det lokala näringslivet
Fler språkkunskaper utöver svenska
Förmåga att skapa och underhålla relationer
Strukturerad, initiativtagande och resultatinriktad
God kommunikationsförmåga och coachande arbetssätt
Digital kompetens och erfarenhet av att hålla online-möten
Varför ska du söka?
Du får ett meningsfullt jobb där du hjälper människor att förändra sina liv.
Du blir en del av ett engagerat team med högt tempo och stark sammanhållning.
Du får möjlighet att bredda ditt nätverk och arbeta nära näringslivet.
Du får en flexibel och utvecklande roll där ingen dag är den andra lik.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna nya engagerade kollegor till vårt team. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ringa mig Marie Sandvall 0704-532270
Bifoga intyg som styrker ovan behörighetskrav i samband med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207) Arbetsplats
EnRival Jobbnummer
9682991