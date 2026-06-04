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Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Personaltjänstemannajobb / Oxelösund Visa alla personaltjänstemannajobb i Oxelösund
2026-06-04
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I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
Arbetsmarknadsenheten i Oxelösunds kommun söker nu en kollega som vill bli en del av vårt team.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Drivhuset är Oxelösunds kommuns arbetsmarknadsenhet. Vi erbjuder stöd och aktiviteter till personer som står utanför arbetsmarknaden med målet att stärka deras färdigheter och möjligheter till arbete, studier och egen försörjning.
Som jobbcoach har du ett viktigt och meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad för människor. Du arbetar med att stödja och vägleda personer som står utanför arbetsmarknaden på deras väg mot arbete, studier och egen försörjning.
Du kartlägger deltagarnas behov, resurser och förutsättningar och upprättar individuella planeringar med fokus på progression mot självförsörjning. En central del av uppdraget är att säkerställa att aktivitetskravet uppfylls genom strukturerade och individanpassade insatser. Du vägleder, samordnar och följer systematiskt upp aktiviteter och resultat samt samverkar med och återkopplar till remitterande parter. Du matchar deltagare till lämpliga aktiviteter och ansvarar för löpande uppföljning i dialog med handledare och arbetsgivare. Arbetet bedrivs i nära samverkan med flera aktörer, såsom Social- och omsorgsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Regionen, andra myndigheter samt näringslivet. Du planerar, leder och deltar även i olika gruppaktiviteter inom Drivhusets verksamhet.Kvalifikationer
• Relevant högskolexamen eller universitetsexamen, tex beteendevetare- eller socionomexamen.
• Erfarenhet av att vägleda och coacha arbetssökande i att uppnå självförsörjning.
• Erfarenhet om arbetsrehabilitering.
• Goda kunskaper om arbetsmarknadsfrågor och politiskt styrd verksamhet.
• Dokumentationsvana.
• B-körkort, manuell bil.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som är strukturerad och lösningsorienterad samt har ett genuint intresse för att stödja, utveckla och motivera människor. Du är trygg i din yrkesroll, har god förmåga att hantera varierande situationer och bidrar till ett professionellt och respektfullt arbetsklimat samt till verksamhetens utveckling. Du har förmåga att ta egna initiativ och är van vid att möta individer med olika behov av stöd och vägledning. Tjänsten innebär arbete i en sammansvetsad arbetsgrupp där samarbete, nära dialog och ett gemensamt ansvarstagande är centrala delar av arbetssättet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att bli aktuell för anställning på den här tjänsten behöver du visa utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Ett sådant utdrag behöver beställas av dig som sökande. Blir det aktuellt kommer du få mer information av rekryterande chef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330018 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oxelösunds Kommun
(org.nr 212000-0324)
613 81 OXELÖSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare når du via Kommuncenter 0155 - 380 00 Jobbnummer
9947535