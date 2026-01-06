Jobba som säljare - du har garantilön!
Ambivio / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-01-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ambivio i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
För denna roll krävs ingen tidigare erfarenhet - rätt inställning är det viktigaste. Tjänsten innebär att bli en del av ett engagerat och familjärt team hos Belmont Group.
Du får:
Säljutbildning vid start - all nödvändig kunskap ingår
Daglig coachning och kontinuerlig utveckling
En arbetsplats med hög energi, stark gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter
Trygg ersättningsmodell med garantilön kombinerad med provision
Vi söker dig som:
Har ett intresse av att ta steget in i försäljning
Är positiv, nyfiken och motiverad inställning
Har en stark drivkraft och vilja att utvecklas
Tycker om att arbeta i team
Vill påverka din egna lön
Plats: Solna
Arbetstider: Måndag-fredag
Lön: Garantilön (provisionsbaserat)
Ansök redan idag genom att skicka in CV och ta första steget mot en karriär inom försäljning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ambivio
Gårdsvägen 8 (visa karta
)
169 70 SOLNA Arbetsplats
Belmont Group AB Jobbnummer
9670098