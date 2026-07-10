Jobba som personlig assistent i Örebro!
Vita I Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-10
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Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna i 30-årsåldern, rullstolsburen och bosatt i Örebro. Tjänsten erbjuder en meningsfull möjlighet att arbeta nära en individ och bidra till ökad livskvalitet, trygghet och självständighet i hennes vardag.
Som personlig assistent ansvarar du för att ge stöd i dagliga moment utifrån brukarens individuella behov. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omvårdnad, hjälp vid förflyttningar, intimhygien, hantering av hjälpmedel samt stöd vid olika aktiviteter. Arbetet sker i hennes hem samt i andra miljöer där hon vistas.
Arbetstiderna är schemalagda under dag och kväll, både vardagar och helger. Vi ser positivt på om du har möjlighet att arbeta flexibelt och kan rycka in med kort varsel vid behov, exempelvis vid sjukfrånvaro.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp där samarbete och ansvarstagande är centralt. Det är därför viktigt att du har en god arbetsmoral, är flexibel och bidrar till ett fungerande team. Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt förhållningssätt och förmåga att arbeta självständigt. Du är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Vidare har du god förmåga att dokumentera samt ett genuint intresse för att arbeta med människor inom omsorg.
Som person är du lugn, tålmodig, ansvarstagande och har ett positivt bemötande. Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift, då tydlig kommunikation är en viktig del av arbetet. Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete inom vård och omsorg är meriterande.
Eftersom vi värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har därför som rutin att ta utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vita assistans har kontor i Stockholm, Örebro och Göteborg men kunder och anställda på andra orter runt om i landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: jobb@vitaassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LK26". Arbetsgivare Vita I Stockholm AB
(org.nr 556757-5302)
703 41 ÖREBRO Jobbnummer
10000066