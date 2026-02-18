Jobba som ekonomiassistent vid sidan av studierna!
AB Gavlegårdarna / Ekonomiassistentjobb / Gävle
2026-02-18
Vi på Gavlegårdarna älskar Gävle. Det har vi gjort ända sedan vi köpte vårt första hus år 1917, och idag är vi ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag.
Hos oss är du med och formar, utvecklar och förvaltar Gävle. Sedan starten har vi satt trivsel och hållbarhet i fokus för att skapa en boendemiljö där stad och människor kan mötas. Vi kombinerar ambition, kompetens och framåtanda med en varm gemenskap - alltid med målet att du ska känna dig hemma. Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Är du student och vill skaffa dig värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som du utvecklas inom ekonomi? Vi söker nu en ekonomiassistent som kan arbeta vid sidan av studierna och dessutom jobba hos oss under sommaren. Kanske är det precis dig vi letar efter!
I den här rollen kommer du stötta vår ekonomiavdelning inom framför allt kund- och leverantörsreskontra. Du kommer även att hjälpa till med andra administrativa uppgifter som är viktiga för att verksamheten ska flyta på. På sikt finns även möjligheten att utvecklas inom andra områden, såsom exempelvis löpande bokföring. Arbetet ger dig en unik möjlighet att få inblick i ekonomiarbetet på ett bostadsbolag och skaffa värdefull praktisk erfarenhet. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi gärna hjälper varandra och där du får möjligheten att utvecklas.
Om vi får önska vill vi att du arbetar hos oss 1 dag i veckan under våren för upplärning, för att därefter täcka upp i ungefär 6 veckor under sommarsemestern. Under hösten kan behovet variera, men vi ser att du åtminstone kommer arbeta 1 dag varannan vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som läser en utbildning inom ekonomi eller redovisning på högskola eller yrkeshögskola. För att lyckas i rollen behöver du läsa, tala och skriva svenska obehindrat. Om du har tidigare erfarenhet av ekonomirelaterat arbete är det meriterande, men inget krav - för oss är din nyfikenhet och vilja att utvecklas viktigast.
Vi värdesätter också att du är noggrann, har ett sinne för detaljer och tar stort personligt ansvar för ditt arbete. Du har en positiv inställning och samarbetar både gärna och väl med dina kollegor. Vi ser fram emot att välkomna en nyfiken och driven student som vill utvecklas tillsammans med oss!
ÖVRIGT
Låter detta som en perfekt möjlighet för dig? Vad kul! Då vill vi gärna att du skickar in din ansökan till oss, senast 15 mars 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ABG2605". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Gavlegårdarna
(org.nr 556487-5937) Kontakt
Avdelningschef Ekonomi och finans
Robert Hultgren robert.hultgren@gavlegardarna.se 070-084 05 78 Jobbnummer
