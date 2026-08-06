Regional Sales Manager Nordic till CTS Connection Technology Systems
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Connection Technology Systems Inc. (CTS Inc.), med huvudkontor och tillverkning i Taiwan grundades 1998 och har idag över 130 medarbetare. CTS har ett stort fokus på kvalitet och är en av de ledande tillverkarna inom FTTx. Den omfattande FTTx-portföljen som CTS tillhandahåller innehåller bl.a. managerbara koppar och fiberswitchar, mediakonverterare, WiFi routrar, industriklassade switchar och PoE-enheter. Produkterna tillverkas i Taiwan och under kvalitetsstandarder så som ISO-9001, ISO-14001, FCC, CE och RoHS. Connection Technology Systems NE AB (CTS) grundades i april 2010 och har sitt kontor och lager i Göteborg. CTS Northern Europes affärsidé är att vara en lokal samarbetspartner för existerande och nya kunder inom affärsutveckling, produktutveckling och support. Vi tror att lokal närvaro och en direktlänk till utvecklingsavdelningarna i Taiwan ger oss möjlighet att tillsammans med kunderna skapa rätt produkter för dagens och morgondagens tjänster. Mer information om CTS Northern Europe finner du på www.ctsystem.se
Vill du vara med och forma framtidens nätverkslösningar och samtidigt leda den fortsatta expansionen på den nordiska marknaden? Som Regional Sales Manager får du en strategiskt viktig roll där du kombinerar affärsutveckling, försäljning och ledarskap i ett internationellt teknikföretag med stark tillväxt och korta beslutsvägar.
Om rollenSom Regional Sales Manager/Site Manager får du ett övergripande ansvar för att utveckla CTS affärer i Norden. Rollen innebär både att vidareutveckla befintliga kundrelationer och att identifiera nya affärsmöjligheter hos stadsnät, kommuner, nätägare, operatörer, systemintegratörer, distributörer och andra aktörer inom telekom- och nätverksbranschen. Du arbetar självständigt och tillsammans med teamet med stort eget ansvar och blir en viktig del av ett internationellt företag där beslutsvägarna är korta och möjligheten att påverka är stor. Du blir en nyckelperson i CTS fortsatta utveckling och arbetar nära huvudkontoret i Taiwan, där produktutveckling och tillverkning sker. Den direkta kontakten med utvecklingsorganisationen ger dig möjlighet att tillsammans med kunderna påverka och utveckla framtidens produkter och lösningar. Tjänsten innebär resor inom Norden samt internationell kontakt med huvudkontoret i Taiwan.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla CTS försäljning och affärsutveckling på den nordiska marknaden.
Ha personalansvar för det nordiska teamet vilket innebär coachning, utvecklingssamtal, målstyrning och kompetensutveckling.
Rekrytera, utveckla och inspirera medarbetare för att skapa ett högpresterande team.
Ansvara för budget, försäljningsmål, resultat och lönsamhet.
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter samt stärka relationerna med befintliga kunder och partners.
Driva komplexa försäljningsprocesser från första kontakt till avtal och långsiktigt samarbete.
Samarbeta nära produktutveckling och teknisk support i Taiwan för att utveckla kundanpassade lösningar.
Representera CTS på kundmöten, mässor och branschevenemang.
Vi söker dig somDu är en trygg och engagerad person med ett starkt kommersiellt driv. Du motiveras av att skapa tillväxt, utveckla människor och bygga långsiktiga affärer. Med ett coachande ledarskap får du både individer och team att prestera samtidigt som du själv trivs i en operativ och kundnära roll.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning inom telekom, nätverk, FTTx eller IT-infrastruktur.
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och ledarskap med goda resultat.
Erfarenhet av att bygga, leda och utveckla team mot tydliga mål.
God vana av budget-, resultat- och prognosarbete.
Erfarenhet av komplex lösningsförsäljning och långsiktigt relationsbyggande.
Ett strategiskt affärstänk kombinerat med ett operativt arbetssätt.
God teknisk förståelse och ett genuint intresse för nätverks- och kommunikationslösningar.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort och möjlighet att resa inom Norden och internationellt.
Vi erbjuderHos CTS får du möjlighet att arbeta i ett internationellt företag med korta beslutsvägar och stor entreprenörsanda. Du blir en viktig del av vår fortsatta expansion i Norden och får arbeta med marknadsledande produkter inom framtidens nätverksinfrastruktur. Vi erbjuder en varierande roll med stort eget ansvar, nära samarbete med kollegor i Sverige och Taiwan samt goda möjligheter att påverka både affären och din egen utveckling.
AnsökanVi samarbetar med rekryteringsföretaget Your Talent i denna rekrytering, ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information vänligen kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851 eller via mail johan.sjoberg@yourtalent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Your Talent AB
(org.nr 559085-8154)
411 14 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
CTS System Kontakt
Rekryterare
Johan Sjöberg johan.sjoberg@yourtalent.se Jobbnummer
10024089