Jobba på bryggeriet i sommar

Inwave AB / Restaurangbiträdesjobb / Norrtälje
2026-04-13


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Värmdö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Inwave AB i Norrtälje

Att få vara med från början.
Att bygga upp en plats där människor möts, stannar kvar och vill komma tillbaka.
I sommar öppnar vi Bryggeriet. Vår pub och taproom på Elmsta udde i Älmsta. Här möts hantverksöl, skärgård och en varm, levande atmosfär.

Nu söker vi dig som vill vara med på resan.

Vi letar efter en person som trivs i det lilla teamet där alla hjälps åt. Du kan tänka dig att laga enklare mat, servera gäster och arbeta i baren. Ingen dag är den andra lik och det är precis det som är charmen.

Du har gärna erfarenhet från restaurang eller krog, och tycker om mötet med människor.
Hos oss får du:
Vara med från start och sätta känslan i Bryggeriet
Arbeta i en vacker skärgårdsmiljö
Jobba med riktig hantverksdryck från vårt eget bryggeri
Ett varierat arbete med både kök, servering och bar

Arbetet är främst förlagt till kvällar under sommaren, onsdag till söndag.

Låter det som något för dig, eller någon du känner?
Hör av dig till oss på: info@skebobruksbryggeri.se
Hör av dig till oss och berätta lite om dig själv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: info@skebobruksbryggeri.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Inwave AB (org.nr 559378-3706)
Lindbacken 4 (visa karta)
764 30  VÄDDÖ

Jobbnummer
9849108

Prenumerera på jobb från Inwave AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Inwave AB: