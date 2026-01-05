Jobba med upp- och nedmontering av mässor
Hirely AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2026-01-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du händig, flexibel och gillar att arbeta fysiskt? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-01-05Om företaget
Vi arbetar med uppmontering och nedmontering av mässor i Göteborg. Vi hjälper våra kunder att bygga upp och ta ner montrar och annan infrastruktur inför och efter olika mässor och event. Nu söker vi dig som vill arbeta vid behov och vara en del av vårt team.
Om jobbet:
Som behovsanställd hjälper du till med att bygga upp och ta ner montrar inför och efter mässor. Arbetet är fysiskt och kräver noggrannhet, samarbetsförmåga och ett gott humör även under stressiga perioder.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Montering och demontering av mässmontrar
Lastning och lossning av material
Enklare snickeri- eller byggmoment
Städning av arbetsytor efter avslutat arbete
Vi söker dig som:
Är flexibel och kan arbeta oregelbundna tider (dag, kväll och helg)
Har god fysik och trivs med praktiskt arbete
Är noggrann, punktlig och tar ansvar
Har lätt för att samarbeta i team
Har gärna erfarenhet från liknande arbete (ej krav)
Vi erbjuder:
Ett varierande och fysiskt arbete i ett trevligt team
Arbete vid behov - perfekt för dig som vill kombinera med annat
En plats i ett trevligt och engagerat team
Arbetskraftiga löner och goda arbetsvillkor
Plats: Göteborg
Anställningsform: Behovsanställning
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Eventa Jobbnummer
9669920