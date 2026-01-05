Jobba med upp- och nedmontering av mässor

Hirely AB / Montörsjobb / Göteborg
2026-01-05


Är du händig, flexibel och gillar att arbeta fysiskt? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-01-05

Om företaget
Vi arbetar med uppmontering och nedmontering av mässor i Göteborg. Vi hjälper våra kunder att bygga upp och ta ner montrar och annan infrastruktur inför och efter olika mässor och event. Nu söker vi dig som vill arbeta vid behov och vara en del av vårt team.

Om jobbet:
Som behovsanställd hjälper du till med att bygga upp och ta ner montrar inför och efter mässor. Arbetet är fysiskt och kräver noggrannhet, samarbetsförmåga och ett gott humör även under stressiga perioder.

Arbetsuppgifter inkluderar:

Montering och demontering av mässmontrar

Lastning och lossning av material

Enklare snickeri- eller byggmoment

Städning av arbetsytor efter avslutat arbete

Vi söker dig som:

Är flexibel och kan arbeta oregelbundna tider (dag, kväll och helg)

Har god fysik och trivs med praktiskt arbete

Är noggrann, punktlig och tar ansvar

Har lätt för att samarbeta i team

Har gärna erfarenhet från liknande arbete (ej krav)

Vi erbjuder:

Ett varierande och fysiskt arbete i ett trevligt team

Arbete vid behov - perfekt för dig som vill kombinera med annat

En plats i ett trevligt och engagerat team

Arbetskraftiga löner och goda arbetsvillkor

Plats: Göteborg
Anställningsform: Behovsanställning
Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Eventa

Jobbnummer
9669920

