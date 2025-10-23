Jobba hos oss på Midsommargården!
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete inom vård och omsorg där du kan arbeta på varierande tider.
Arbetar du med vård och omsorg i Varbergs kommun så är du i en organisation där vi sätter människors behov av hjälp i centrum. Det handlar också om att bemöta alla med respekt. Kvalitet inom socialt arbete betyder att vi levererar omsorg och service som motsvarar den enskildes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den vitalitet som finns hos varje människa.
På Midsommargården möter du ett särskilt boende där omtanke och trygghet är i fokus. Vi arbetar tillsammans för att skapa en hemtrevlig miljö där varje boende får leva sitt liv på sitt sätt. Hos oss är vardagen fylld av både skratt, rutiner och små stunder som betyder mycket.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
På Midsommargården arbetar du med att skapa en trygg och trivsam vardag för våra cirka 60 boende. Du kommer att bland annat:
* Ge stöd, vård och omsorg med fokus på trygghet och kvalitet
* Hjälper till i vardagliga situationer och bidrar till social gemenskap
* Dokumenterar och arbetar med genomförandeplaner tillsammans med kollegor
* Skapar en meningsfull vardag för de boende
Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, med arbete varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg, gärna på särskilt boende. Har du utbildning som undersköterska är det meriterande, men det är inget krav. Det viktigaste är att du har engagemang, en varm människosyn och trivs med att arbeta tillsammans med andra.
I denna rekrytering söker vi både dig som vill arbeta tills vidare och dig som är intresserad av vikariat.
ÖVRIGT
Om du är medborgare utanför EU/EES eller Schweiz behöver du bifoga giltigt arbetstillstånd och kunna visa upp en giltig ID-handling.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
