Jobba extra som maskinoperatör hos Svensk Dos! - Manpower AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Uppsala

Manpower AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Uppsala2019-12-23Är du en ansvarstagande och positiv person med intresse för att jobba med läkemedel och kemi? Är du dessutom intresserad av hur det fungerar i en läkemedelsproduktion? Då kommer du gilla detta! Just nu har vår kund Svensk Dos behov av extrapersonal till sin produktion i Uppsala. Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%? Passa på att sök redan idag!Vad gör jag som maskinoperatör på Svensk Dos?Vår kund Svensk Dos i Uppsala paketerar läkemedel ut till patienter och vårdhem. Nu söker vi dig som vill jobba extra som produktionsmedarbetare på Svensk Dos.Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:* Se till att maskinerna alltid är igång och fungerar som de ska.* Effektiva påfyllningar och materialhantering.* Vara behjälplig i produktionen.Arbetet är förlagt till 2-skift, vardagar mellan kl. 06.00-14.30 och kl. 14.15-22.45.Uppdraget beräknas starta omgående och är långsiktigt. Passar det dig att jobba 2 dagar/vecka under våren och sedan fortsätta på heltid under en period i sommar? Då passar detta jobbet perfekt för dig!Vem söker vi till jobbet som maskinoperatör?Om du är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% är det dig vi söker. Är du dessutom noggrann, trivs med att arbeta i högt tempo och i nära samarbete med kollegor kommer du att trivas i rollen som maskinoperatör. Vidare tror vi att du har god datorvana samt kan tala och skriva svenska flytande.Det är meriterande om du har arbetat i produktion eller någon form av tillverkningsindustri tidigare men inget krav. Allt du behöver kunna får du lära dig på plats i form av en utbildning i början på din anställning.Hur söker jag jobbet?Att söka tjänsten är lätt!Klicka på ansökningsknappen. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande därför kan tjänsten bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Har du frågor är du välkommen att kontakta Alexander Gustafsson på mail, alexander.gustafsson@manpower.se Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Extra jobb2019-12-23Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-01-20Manpower AB5019137