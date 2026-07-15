Jobba extra inom hemtjänsten
Home Care in Sweden AB / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2026-07-15
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Home care hemtjänst är en privat hemtjänstutförare . Vi lovar dig som vårdtagare att få den bästa möjliga hemtjänsten där du får insatser utförda av kompetenta undersköterskor, vårdbiträden och alltid ett fåtal personer som du känner igen som utför insatserna.
Nu söker vi på Home Care Hemtjänst undersköterskor & vårdbiträden till vårt team i Jönköping. Vi söker dig med som är undersköterska eller som har erfarenhet av omvårdnadsarbete.
Stor vikt läggs vid bemötande, kommunikation, kontaktmannaskap och dokumentation i våra journalsystem. Du ska ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Körkort är ett krav för tjänsten.
Vi söker personal på deltid och timvikarier och sommararbetare. Vi är noggranna i valet av våra medarbetare då vi letar efter långsiktig personal och inte något tillfälligt. Känner du att detta skulle vara ett arbete för dig så tveka inte på att skicka in din ansökan till oss.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg, omvårdnad och service
Genomföra delegerade insatser som medicin givning.
Socialt stöd
Ledsagning - Följa med vårdtagaren till och från läkarbesök.
Serviceinsatser exempelvis förbereda måltider, disk, tvätt, städ och inköp
Dokumentera i våra journalsystem
Vi önskar inte få samtal från dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Skicka din ansökan till jobb@hcare.se
eller gå in på vår hemsida för att skicka ditt cv där. www.hcare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: jobb@hcare.se Arbetsgivare Home Care in Sweden AB
(org.nr 556849-1509)
Västra Storgatan 8 (visa karta
)
561 48 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Home Care In Sweden AB Jobbnummer
10003513