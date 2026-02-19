JO söker en inspektionsledare
2026-02-19
JO söker en erfaren inspektionsledare till Opcat-enheten
Har du erfarenhet av att bedriva tillsynsarbete i en arbetsledande funktion på platser där det finns frihetsberövade personer? Då är detta en unik chans att vara med och bidra till ett viktigt samhällsuppdrag - att värna om mänskliga rättigheter i praktiken.
Vi på Riksdagens ombudsmän (JO) fortsätter att utveckla och stärka vår verksamhet och förstärker nu Opcat-enheten med ytterligare en inspektionsledare.
Välkommen med din ansökan!
Justitieombudsmännen fullgör de uppgifter som ankommer på ett nationellt besöksorgan enligt tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr (Opcat). Uppgifterna innebär bl.a. att JO regelbundet ska inspektera platser där personer hålls frihetsberövade för att förebygga att dessa personer utsätts för all form av omänsklig behandling.
Ombudsmännen bistås i sitt uppdrag av Opcat-enheten, som består av kvalificerade medarbetare med olika kompetenser från olika discipliner. Verksamheten bedrivs främst genom inspektioner av platser där människor hålls frihetsberövade, såsom anstalter, häkten, polisarrester, förvar, ungdomshem, missbrukshem samt psykiatriska och rättspsykiatriska kliniker. Iakttagelser från inspektionerna utgör underlag för ombudsmännens analyser, rekommendationer och eventuella vidare undersökningar i syfte att förbättra behandlingen av frihetsberövade.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Alla medarbetare på Opcat-enheten medverkar i planering och genomförande av inspektioner samt i arbetet med efterföljande rapporter. Uppdraget är att analysera risker för omänsklig behandling av frihetsberövade och lämna konkreta förbättringsförslag till ansvariga myndigheter. Enheten deltar även i dialoger med myndigheter och civilsamhälle samt i internationellt samarbete. Arbetet innebär regelbundna tjänsteresor, ofta med övernattning.
Som inspektionsledare leder du inspektionen på plats, fördelar arbetsuppgifter och ansvarar för inledande och avslutande dialog med verksamhetsföreträdare. Arbetet är omväxlande och intellektuellt krävande.Kravprofil för detta jobb
Kunskap och erfarenheter
Akademisk examen inom t.ex. socialt arbete, psykologi, statsvetenskap eller juridik
Flerårig erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter inom ramen för avlagd examen
Flerårig erfarenhet av tillsynsarbete i en arbetsledande funktion i verksamheter som t.ex. Kriminalvården, IVO, Statens institutionsstyrelse
Mycket god kommunikativ förmåga, såväl i skrift som i tal
Mycket god analysförmåga
Mycket goda kunskaper i engelska
Egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har
en mycket god förmåga att samarbeta och bygga goda relationer,
en stark helhetssyn där du aktivt bidrar till verksamhetens gemensamma mål,
en hög arbetskapacitet, och
är noggrann och ansvarstagande samt besitter ett mycket gott omdöme.
Meriterande
Det är meriterande om du har följande.
Akademisk vidareutbildning inom något av de områden som anges ovan
Erfarenhet av praktiskt arbete med frihetsberövade personer
Erfarenhet av arbete i större projekt med inriktade frågeställningar i en ledande roll
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Vi kommer överens om när du börjar. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att vi kommer att göra en säkerhetsprövning.
JO tillämpar individuell lönesättning och vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i verksamheten. Inom Opcats verksamhet är män underrepresenterade. Vid lika meriter avseende förtjänst och skicklighet kan därför manlig sökande ges företräde för att främja jämställdhet.
JO:s lokaler är centralt belägna vid Kungsträdgården i Stockholm.
Vi värnar om medarbetares förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Du har förtroendearbetstid och möjlighet att avtala om distansarbete en till två dagar i veckan. Självklart erbjuder vi friskvårdsbidrag.
Ansök senast den 12 mars.
Skriv i ett personligt brev dels hur du uppfyller kravprofilen, dels varför du söker just den här tjänsten. Bifoga meritförteckning samt de intyg och betyg du vill åberopa. Skicka in din ansökan till rekrytering@jo.se
. Ange dnr ADM 71-2026.
Intervjuer kommer att påbörjas under vecka 12.
Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta byråchef Anna Flodin eller våra fackliga representanter, Mattias Karlsson Saco och Lucie Andersson, ST. 08-786 51 00
På vår webbplats www.jo.se
finns information om hur vi behandlar personuppgifter.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Skriftlig ansökan skickas till Riksdagens ombudsmän (JO), Box 163 27, 103 26 Stockholm.
E-post: rekrytering@jo.se
