Jinert söker Redovisningsansvarig
Sven Jinert Aktiebolag / Redovisningsekonomjobb / Hässleholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Hässleholm
2026-06-12
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Jinert söker Redovisningsansvarig
Jinert AB är ett privatägt familjeföretag som erbjuder helhetslösningar inom lyft, specialtransporter och tunggodshantering. Med cirka 490 medarbetare från Ystad i söder till Kiruna i norr och huvudkontor i Hässleholm, där verksamheten en gång grundades, är vi idag en av branschens ledande aktörer.
Koncernen omsätter omkring 1,5 miljarder kronor och befinner sig i en fortsatt expansiv fas med ambition att växa ytterligare de kommande åren. För att möta framtiden och skapa en ekonomiavdelning som stödjer vår fortsatta utveckling stärker vi nu organisationen med en nyckelroll inom redovisning.
Vi söker därför en Redovisningsansvarig som vill ta ett helhetsansvar för redovisningsprocessen och bidra till att säkerställa hög kvalitet, effektivitet och kontroll i vår ekonomiska rapportering. Rollen passar dig som har djup kompetens inom redovisningsområdet, trivs i en verksamhetsnära miljö och vill vara med och utveckla framtidens ekonomifunktion i ett stabilt och växande företag.
Om rollen
Som Redovisningsansvarig har du det operativa ansvaret för att redovisning och rapportering sker korrekt, effektivt och enligt gällande regelverk och tidsramar. Du arbetar nära verksamheten och är en viktig stödfunktion i ekonomiska frågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Månads- och årsbokslut
Upprättande av årsredovisningar och koncernredovisning
Avstämning av balanskonton
Analysarbete och framtagande av beslutsunderlag
Underlag till kalkyler och investeringar
Systemadministration i ekonomisystem
Stöd kring anläggningsregister (avskrivningar, komponentindelning med mera)
Attestansvar för Expense
Stöd till verksamheten i ekonomifrågor (till exempel konton, EU-moms, norsk moms, omvänd moms)
Kontakt med Jinert OY samt norska bolag (Jinert AS och Sven Jinert NUF) avseende momsunderlag
Hantering av valutakurser och växlingar
Stöd vid kundupplägg
Hantering av inkassoärenden, främst utländska kunder
Rapportering till SCB
Underlag och uppföljning
Underlagsframtagning och uppföljning
Genomförande av avstämningar
Periodiseringar
Moms- och inkomstdeklarationer
Arbete med policy och kreditbedömning
Operativ systemadministration
Löpande stöd till verksamheten i ekonomifrågor
Vi söker dig som
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, gärna från revisionsbyrå eller från en roll som redovisningsansvarig, redovisningsekonom eller controller i en större verksamhet. Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande som vi bedömer relevant för tjänsten.
Du arbetar noggrant, strukturerat och ansvarstagande. Du har en god förståelse för redovisningsregelverk, moms- och skattefrågor samt trivs i en roll som kombinerar operativa arbetsuppgifter med analys och utveckling. Du är van att ta eget ansvar, har ett starkt kvalitetsfokus och drivs av att skapa effektiva och hållbara processer.
Som person är du kommunikativ och samarbetsorienterad med förmåga att bygga goda relationer inom organisationen. Du trivs med att arbeta nära verksamheten och ser värdet i att bidra till utvecklingen av en modern ekonomifunktion i ett företag med höga ambitioner och stark tillväxt.
Tjänsten är på 100%, måndag till fredag och placerad på Jinerts huvudkontor i Hässleholm.Publiceringsdatum2026-06-12Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka din ansökan med personligt brev och CV till ansokan@jinert.se
senast 2026-06-30. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan bidra till vårt team!
Tester och bakgrundskontroll är standard i rekryteringsprocessen. Vi undanbeder oss vänligen men bestämt all kontakt med externa säljare, rekryteringstjänster eller annonseringslösningar.
Frågor om tjänsten kan ställas till:
Elin Bylund 076-103 92 66 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: ansokan@jinert.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sven Jinert Aktiebolag
(org.nr 556325-1528)
Skenvägen 8 (visa karta
)
281 43 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sven Jinert AB Kontakt
HR-chef
Elin Bylund elin.bylund@jinert.se 0761039266 Jobbnummer
9961073