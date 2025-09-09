Jensen Skolkök Eskilstuna Söker Kock
2025-09-09
JENSEN Kitchen startade under hösten upp ett tillagningskök på vår skolenhet i Eskilstuna, som även ska leverera mat till våra enheter i Örebro. Köket kommer att tillaga 900 portioner lunch dagligen där 300 ska serveras på plats samt 600 ska levereras till Örebro. Vi söker nu därför en kock som vill bli en del av vårt framgångsrika team.
Du kommer att få ta ett helhetsansvar för köket och samtliga måltider för elever och pedagoger samt laga hälsosam och näringsriktig mat från grunden med hjälp av JENSENs riktlinjer. Du behöver vara självgående och även ansvara för disk, varubeställningar och EKP samt bidra till en positiv dialog mellan andra avdelningar. Här får du chans att vara med och lägga grunden till många barns livslånga hälsosamma matvanor!
Du får möjlighet att påverka menyerna tillsammans med andra kockar på JENSENs skolor, planera ditt eget arbete och implementera egna idéer lokalt och i större perspektiv inom JENSENs generösa riktlinjer. Arbetet utförs i nya lokaler och välutrustat kök där allt finns tillgängligt.
Våra måltider har som ambition att vara högkvalitativa, näringsrika och varierade. Vi har ett hållbarhetstänk och arbetar aktivt för att ta tillvara råvarorna på bästa sätt. Utöver detta delar du våra tankar kring vikten av att värna barnens hälsa och välmående, bland annat genom att aktivt arbeta för att minska mängden raffinerat socker de får i sig.
Hos oss greppar du ett helhetsansvar, vilket du tar på största allvar. Utöver detta har du en stark önskan om att förgylla barnens dag genom att erbjuda dem det "lilla extra" som ditt engagemang kring mat kan ge dem.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Arbetet innehåller både planering och förberedelser av lunch, mellanmål och disk. Du ansvarar för att maten fylls på och att bufféerna i matsalen är rena, både under lunchen men också efter lunch. Du ansvarar även för specialkosten. Uppföljning och egenkontroller ingår i rollen och du förväntas kunna skapa bra rutiner som följer de regler som gäller för livsmedelshantering såsom att kylar, köksutrymmen och maskiner är i bra skick och rena enligt HACCP standard.
Detta söker vi
Vi söker nu dig som har ett brinnande intresse för att laga en god, varierad och hälsosam kost. Du vill ge barnen möjlighet till nya smakupplevelser och känslan av att mat är något både roligt och gott!
Arbetet i köket är både självständigt och mycket socialt, den som lagar mat är en viktig person och du ska känna dig som en del av verksamheten. Du är en kreativ och idérik matlagare som tycker om att ta egna initiativ. Du är ansvarstagande och har stor samarbetsförmåga med både barn och vuxna.
Du har kockutbildning, eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. En förutsättning för att klara arbetet är att du är kvalitetsmedveten och har goda kunskaper om allergier, specialkost, näringslära och god hälsa. Viktigt är också att du är flexibel och självgående då arbetet kan innebära snabba förändringar. Grundläggande datorkunskap är nödvändigt.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 86,7% där du arbetar 8h om dagen för att kunna vara ledig under sommar och juluppehåll. med tillträde enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi sex månader provanställning.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under lediga jobb.
Inom skolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två tester arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att arbeta hos oss, vänligen kontakta köksmästare Malin Widlund på malin.widlund@jenseneducation.se
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
