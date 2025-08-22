Javautvecklare
På Pensionsmyndigheten pågår just nu en spännande förändringsresa i att utveckla vårt nya förmånssystem från grunden vilket innebär en hel del nyutveckling.
Nu söker vi flera Javautvecklare till Stockholm som är samarbetsinriktade och trivs med att arbeta i team!
Om jobbet
Som Javautvecklare hos oss kommer du att ingå i ett team och arbetar utifrån en teambaserad organisation enligt det agila ramverket SAFe. Teamen hos oss är tvärfunktionella och självgående för att kunna hantera alla delar av utvecklingskedjan.
Så här beskriver ett av våra team sig själv:
"Vi är ett självorganiserat hybridteam som jobbar enligt det agila ramverket SAFe. Vi arbetar i framkant med tekniska utmaningar som berör utveckling av nästa generations pensionssystem, baserat på mikrotjänster. Vi underlättar kvalitetssäkring av tjänster och system samt möjliggör kontinuerliga leveranser till test och produktion (CD/CI). Utöver det är vår vision att driva innovation och ta ansvar för arkitekturen genom att vara ledande inom vårt område. Tillsammans med teamet kommer du ha möjlighet att utvecklas och arbeta med teknik i framkant."

Profil
Som person gillar du teamarbete där man delar med sig av kunskaper och lär av varandra. Du säger din mening, lyssnar på andras och är också bekväm i samarbete på distans då vi arbetar i distribuerade team. Du är också en problemlösare som gillar att omsätta komplexa krav till strukturerad kod och vill delta i att leda oss rätt i teknik och metodik.
Vi bryr oss om vår kultur och hur vi tillsammans påverkar vår gemensamma arbetsplats. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
- är utbildad systemvetare, dataingenjör eller har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt
- har djupgående Javakompetens och arbetslivserfarenhet som javautvecklare
- har erfarenhet av och trivs med att arbeta i agila team
- behärskar det svenska språket väl
Det är meriterande om du:
- har erfarenhet av Spring Boot
- har erfarenhet av REST-tjänster och JMS
- har erfarenhet av byggprocessverktyg som Jenkins
- är väl bekant med något testramverk, exempelvis JUnit, Cucumber
- har erfarenhet av att arbeta med kod- och byggverktyg som Git och Maven
- har erfarenhet av en modern IDE, gärna IntelliJ
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar hybridarbetssätt med möjlighet till distansarbete och på kontoret utifrån en överenskommelse med arbetsgivare. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, flexibel arbetstid, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Vårt kontor i Stockholm ligger i nära anslutning till Hornstulls tunnelbanestation där vi sitter i ljusa lokaler.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten.category.jobba-hos-oss.html#pm-category-filter-last-card.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Placeringsort är Stockholm.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi använder ett kompetensbaserat urval och ber dig därför svara på urvalsfrågor i stället för att skicka in ett personligt brev. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef innan du ansöker. Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
#LI-HYBRID #viktigtpåriktigt

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
