Java Fullstack-utvecklare - Konsultuppdrag för nordisk telekomoperatör!
2026-02-05
Är du en nyfiken och engagerad mjukvaruutvecklare som vill arbeta med spännande projekt inom telekom? Då är detta rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Vi söker en Java fullstack-utvecklare i Stockholm som vill arbeta som konsult hos en av våra kunder på uppdrag hos en nordisk telekomoperatör. Uppdraget innebär att utveckla moderna mjukvarulösningar och bidra till kundens affärsprocesser, applikationer och infrastruktur.
Du erbjuds:
• Professionell utveckling och lärande
• Meningsfulla projekt inom en viktig sektor
• Öppen kultur och en god balans mellan arbete och privatliv
• Flexibel hybrid arbetsmodell
Vi tror på nyfikenhet och kontinuerligt lärande, där du utvecklas i takt med nya teknologier och möjligheter.
Dina arbetsuppgifter
Som Java fullstack-utvecklare kommer du att arbeta i ett skickligt team med utvecklare, lösningskonsulter och arkitekter. Du kommer att bidra till utvecklingen av mjukvaruprodukter med helhetsansvar och agila metoder. Uppdraget kan innebära att du deltar i flera projekt parallellt, vilket kräver konsultmässighet, samarbetsförmåga, koordinering och prioritering.
VI SÖKER DIG SOM
• Du har minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna med fokus på frontend, och från en komplex affärs- och IT-miljö
• Du har erfarenhet av Java, React, Maven, Spring Boot, REST, Kafka, JUnit/Integrationstester, PostgreSQL, Git
• Bekväm att arbeta självständigt och som en del av stora distribuerade agila team med SCRUM, SAFe, Jira, kodgranskningar, CI/CD och Github
• Du är bekväm med att kommunicera professionellt på både svenska och engelska
För detta uppdrag kommer vi att genomföra en säkerhetsprövning. För att kunna påbörja uppdraget behöver du kunna genomgå och bli godkänd i samtliga steg av säkerhetsprövningsprocessen, inklusive bakgrundskontroll och uppgiftsinhämtning.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Docker, Neo4j, Github Actions och PostGIS.
• Kunskap om GIS-lösningar.
• Erfarenhet från telekomsektorn.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Our client is a large Nordic telecom operator. Ersättning
