Java Fullstack-utvecklare - Konsultuppdrag för nordisk telekomoperatör!
2026-03-05
Är du en nyfiken och engagerad mjukvaruutvecklare som vill arbeta med spännande projekt inom telekom? Då är detta rollen för dig!Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Vi söker en Java fullstack-utvecklare i Stockholm som vill arbeta som konsult hos en av våra kunder på uppdrag hos en nordisk telekomoperatör. Uppdraget innebär att arbeta med moderna system och senaste teknikerna för att vidareutveckla framtidens inventariesystem tillsammans i ett agilt team.
I rollen får du jobba nära både verksamhet och användare - och får stort utrymme att påverka lösningar, arkitektur och arbetssätt. Du blir en del av ett team där du arbetar över hela utvecklingskedjan - från behovsanalys och design till utveckling, test och release.
Du erbjuds:
Professionell utveckling och lärande
Meningsfulla projekt inom en viktig sektor
Öppen kultur och en god balans mellan arbete och privatliv
Flexibel hybrid arbetsmodell - Onsite hos kund första fyra veckorna, därefter hybrid ca två dagar/vecka.
Vi tror på nyfikenhet och kontinuerligt lärande, där du utvecklas i takt med nya teknologier och möjligheter.Dina arbetsuppgifter
Ta ägarskap för funktioner från idé till produktion
Arbeta självständigt och bidra aktivt i tekniska beslut
Stötta och guida andra utvecklare vid behov
Samverka i större distribuerade team (Scrum/SAFe)
Arbeta med AI-stödd utveckling och moderna DevOps-processer
Arbeta med verktyg som Jira, kodgranskning, CI/CD, Docker, Jenkins och GitHub
Vi söker dig som
Har minst 2-5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna med fokus på frontend, och från en komplex affärs- och IT-miljö
Har erfarenhet av Java (21+), Spring Boot 3/4, SQL-databaser, gärna PostgreSQL
Är kunnig inom Typescript, Angular, AG Grid och Bootstrap
Har god förståelse för REST-API:er
Har erfarenhet av testautomatisering
Har grundläggande Linux-kunskaper
Du är bekväm med att kommunicera professionellt på både svenska och engelska
För detta uppdrag kommer vi att genomföra en säkerhetsprövning. För att kunna påbörja uppdraget behöver du kunna genomgå och bli godkänd i samtliga steg av säkerhetsprövningsprocessen, inklusive bakgrundskontroll och uppgiftsinhämtning.
Det är meriterande om du har
Camunda 7 CE / Operation BPMN
Ping Federate OAuth2
Erfarenhet från telekomsektorn.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
