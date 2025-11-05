Jakobsbergsgeriatriken söker nattsjuksköterska!
2025-11-05
Välkommen till oss på Jakobsbergsgeriatriken, Jakobsbergs sjukhus, som ligger nära Barkarbystaden med bra kommunikationer!
Vi söker nu en ny nattsjuksköterska till avdelning 7, välkommen med din ansökan.
Vi har i vår senaste medarbetarundersökning ett fortsatt högt index i ledarskap och styrning samt resultatet visar också att vi ser fram emot att gå till vårt meningsfulla arbete på Jakobsbergsgeriatriken!
Som sjuksköterska på Jakobsbergsgeriatriken får du:
Arbeta på trivsamma avdelningar där du använder och fördjupar dina omvårdnadskunskaper och därmed utvecklas i din roll som sjuksköterska. Du kommer arbeta tillsammans med en undersköterska och i ett tätt samarbete med team på andra enheter. Din introduktion kommer vara individanpassad med möjlighet till träning/utbildning i olika moment. Du kommer bl.a att möta patienter med en mängd olika diagnoser i både akuta och stabila vårdsituationer, handha en mängd olika medicinteknisk apparatur, hantera läkemedel med olika administreringssätt, ge blodtransfusioner och olika provtagningar.
Heltidsmåttet är 32,20 timmar/vecka och du arbetar 74,74%. Det innebär sju nätter på tre veckor, på ett fast schema, med en längre ledighet. Dubbelt natt-OB enligt avtal. Provanställning kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Den primära arbetsuppgiften är att planera och utföra patientens vård tillsammans med patienten och dina kollegor. Du kommer arbeta tillsammans med en undersköterska och med tätt samarbete med samma team på övriga avdelningar. Jourläkare finns i tjänst för alla avdelningar samt en bakjour med beredskap i hemmet. Vid läkemedelsadministration använder vi slutenvårdsdos vilket främjar patientsäkerheten och arbetsmiljön.Kvalifikationer
Krav: Legitimerad sjuksköterska.
Meriterande: Önskvärt med några års erfarenhet av geriatrik/slutenvård. Specialistutbildning och/eller fördjupningsutbildning inom relevant område för patientgruppen.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, flexibilitet, professionellt bemötande och personlig lämplighet. Du är tydlig och lyhörd i din kommunikation, ser helheten. Du är intresserad av vårdutveckling och har förmågan att skapa ett mycket gott samarbets- och medarbetarklimat.Om företaget
Jakobsbergsgeriatriken har fem avdelningar för patienter med akuta sjukdomstillstånd av både medicinsk, kirurgisk eller ortopedisk orsak och/eller rehabiliteringsbehov.
Läs mer om oss och se vår film Här
Vi erbjuder
Vi har flextidsavtal och är måna om en bra arbetsmiljö där det också finns möjlighet till friskvårdsbidrag som är 5000kr/år/heltid.
Ett gym finns att tillgå i våra lokaler. Det är nära till kommunala kommunikationer, bra cykelvägar med tillgång till låst cykelställ och personalsubvention på parkering.
SLSO 's förmåner ex. fri öppen sjukvård, försäkringar.
Det finns möjlighet att hospitera. Vi kommer fortlöpande att gå igenom ansökningar och kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
