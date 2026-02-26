ITS Logistikpartner söker Terminalarbetare!
Vill du ha ett aktivt jobb där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en viktig del av ett sammansvetsat team? Då kan det här vara något för dig!
ITS Logistikpartner grundades år 1985 och var då ett enmansbolag som ägnade sig åt att göra tulldeklarationer åt kunds räkning. Vi ägnar oss fortfarande åt tullservice och har etablerat förtroende på marknaden. Med åren har vi utvecklats till en fullserviceaktör och erbjuder idag helhetslösningar inom logistik. Vi är idag cirka 100 anställda som jobbar inom lager, montering, ompackning, distribution, dokumentation, godshantering och tullservice.
Vårt kundlöfte - "Kvalitetssäkring och kundernas behov har alltid högsta prioritet."
Som terminalarbetare arbetar du i en miljö där arbetsdagarna är fysiskt aktiva och tempot ofta högt. Rollen kräver ett stort lösningsfokus och en förmåga att arbeta metodiskt. Vi arbetar mot dagligt uppsatta mål och du blir en viktig del i att bidra till gruppens resultat.
Du arbetar med att plocka och packa kundorder samt hantera in- och utleveranser i vårt orderhanteringssystem. Du tar emot och kontrollerar gods, ser till att rätt produkter hanteras korrekt och att lagret hålls organiserat. I rollen ingår även inventering, lastning, lagervård, märkning av gods och rapportering av avvikelser.
Du samarbetar med kollegor, leverantörer och kunder och bidrar till att arbetsmiljön är trygg, strukturerad och välfungerande. Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med plock och pack inom lager. Du innehar truckkort med behörighet A1-4 och B1-4 och har dokumenterad körvana. Det är meriterande om du har erfarenhet av att köra skjutstativtruck samt motviktstruck i varierande storlekar. I tjänsten kan det förekomma en del tunga och repetitiva arbetsmoment så du behöver ha en god fysik. Vi ser också att du har goda kunskaper i svenska i både tal- och läsförståelse.
Du kommer arbeta i en föränderlig miljö så det är viktigt att du är flexibel och kan hantera snabba förändringar, prioritera och ta egna initiativ. Du har en positiv inställning och har alltid kunden i fokus. Vi ser också att du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsrutiner och att du förstår vikten av att ha ett gott samarbete med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Arbetstiderna är dagtid 7-16.
Låter det här intressant? Skicka då in ditt CV tillsammans med ansökan till niklas.fredriksson@itslogistik.se
senast 12 mars, märk ansökan med "ansökan terminalarbetare". Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: niklas.fredriksson@itslogistik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan terminalarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Its Logistikpartner AB
(org.nr 556401-3596), https://www.itslogistik.se/
Utkällevägen 4 (visa karta
)
694 35 HALLSBERG Kontakt
Avdelningschef
Niklas Fredriksson niklas.fredriksson@itslogistik.se 070-212 92 25 Jobbnummer
9765804