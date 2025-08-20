Itil Strategy Lead
Techster Solutions AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techster Solutions AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Vi söker en senior konsult med gedigen erfarenhet av IT-styrning och processutveckling, som vill bidra till att vidareutveckla och stärka ITIL-processerna inom en utvecklingsavdelning i en större organisation. Fokus ligger på att skapa struktur, spårbarhet och tydlighet genom hela processkedjan inom IT-utveckling och drift.
I denna roll får du ett övergripande ansvar för att, i nära samarbete med utvecklingsledning och andra intressenter, definiera ramar, riktlinjer och strategier för ITIL-processer. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv på IT-utveckling, livscykelhantering och operativ drift. Syftet är att skapa goda förutsättningar för leveransteam - exempelvis agila team och tåg - att arbeta effektivt och med hög kvalitet genom hela utvecklingskedjan. Detta omfattar både äldre, etablerade miljöer och nyare molnbaserade plattformar.
Organisationen befinner sig i en moderniseringsfas där IT-arkitekturen successivt uppgraderas, med en kombination av traditionella system och moderna tekniska lösningar i molnmiljö. Uppdraget innebär ett betydande bidrag i detta transformationsarbete.
Relevanta kompetenser Djup kunskap inom ITIL-processer, såsom: Incident Management, Problem Management, Change Management, Release Management, användarsupport och hantering av service requests
Erfarenhet av att leda arbetet med att etablera och vidareutveckla IT-utvecklingsprocesser, gärna med strategiskt ansvar och helhetsperspektiv
Van att arbeta i både traditionella/legacy-miljöer och moderna cloudbaserade miljöer (t.ex. DevOps, CloudOps)
God förståelse för teststrategier och kvalitetssäkring i olika typer av tekniska miljöer
Förmåga att skapa samsyn mellan IT-utveckling och affärsverksamhet, särskilt kring incidenthantering, prioritering och användarsupport
Erfarenhet av förändringsledning i komplexa organisationer, inklusive kommunikation och utbildningsinsatser i samband med modernisering och organisatorisk utveckling
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techster Solutions AB
(org.nr 559163-1659), https://www.techstersolutions.se Arbetsplats
Techster Solutions Kontakt
Tufan Göker tufan@techstersolutions.se Jobbnummer
9467177