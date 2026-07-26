Italiensk Restaurang
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2026-07-26
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Restaurang Fratelli
Helt nystartad Italiensk Restaurang i Halmstad.
Vi söker en kock med minst 4-5år bakom sig i ett a la carte kök, eller annan relevant erfarenhet.
Har du jobbat med Italiensk mat så är det meriterande
Vi är ett litet team som kommer och jobba tätt tillsammans. Det är ett öppet kök ut mot våra gäster.
Genuin Italiensk mat ska serveras.
Du ska vara arbetsvillig, social, noggrann, jobba bra under stress, villig och lära.
Tjänsten är på timmar, men kan bli mer.
Hör av dig om detta kan vara något för dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: Fratellihalmstad@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Everything Sweden AB
(org.nr 559562-6937), https://www.restaurangfratelli.nu
Klammerdammsgatan 24 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Jobbnummer
10011661