IT-uppdragsledare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en samhällsviktig IT-miljö där nyutveckling, digitalisering och livscykelhantering av flera system behöver fungera sömlöst i vardagen. Här får du hålla ihop leveranser för ett utvecklingsteam som arbetar nära verksamheten och i samverkan med andra myndigheter, med fokus på att få ut nya funktioner och förmågor på ett strukturerat och användbart sätt.
Rollen passar dig som trivs i skärningspunkten mellan verksamhet och teknik. Du blir navet som skapar riktning, fångar upp hinder och ser till att dialogen mellan användare, produktägare och utvecklingsteam fungerar hela vägen från idé till produktion. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill bidra i en komplex miljö där ditt arbete får tydlig påverkan på samhällsviktiga system.
ArbetsuppgifterDu samordnar och stöttar teamets leveranser samt följer upp arbetsflöden för att hålla fokus på prioriteringar och gemensam riktning.
Du fungerar som kontaktperson för utvalda leveranser och samverkanspartners, inklusive experter från verksamheten och andra myndigheter.
Du identifierar hinder och avvikelser tidigt och lyfter dem vidare till produktägare för att skapa framdrift.
Du faciliterar arbetssätt och samarbete så att teamet kan arbeta smidigt och effektivt.
Du driver dialogen mellan användare och utvecklingsteam och hjälper till att omsätta behov till teknisk realisering.
Du bidrar i färdplansarbete och strategisk planering tillsammans med produktägare och team.
Du bokar, förbereder och leder möten kopplade till planering, samordning och externa samarbeten.
Du hanterar behörigheter för samarbetsytor och stöttar behov kopplade till piloter och testmiljöer.
Du säkerställer att utvecklingsbehov och relevant information når rätt mottagare i rätt tid.
Du driver förbättringar, deltar i förändringsarbete och medverkar vid teknisk produktionssättning tillsammans med andra teknikgrupper.
KravExamen inom IT, alternativt annan relevant utbildning inom området.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som uppdragsledare, projektledare eller motsvarande roll med ansvar för genomförande och leverans av stora och komplexa IT-uppdrag som omfattat flera integrationer. Erfarenheten ska ha förvärvats under de senaste 7 åren.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta i agila utvecklingsmiljöer enligt Scrum, Kanban eller motsvarande metodik.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete i säkerhetsklassad verksamhet.
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av att planera, prioritera och samordna flera parallella arbetsuppgifter eller uppdrag samtidigt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7958970-2067183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9975764