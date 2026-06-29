IT-tekniker till Sjöavdelningen
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Karlskrona Visa alla supportteknikerjobb i Karlskrona
2026-06-29
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Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar både ett eget ansvar såväl som goda möjligheter till kompetensutveckling? Våra medarbetare är viktiga för oss och du ges god möjlighet att förena det professionella och det privata. Vi ger dig även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Om avdelningen och sektionen
Sjöavdelningen är en avdelning tillhörande Marinstaben. Sjösektion Karlskrona är en av fyra sektioner tillhörande Sjöavdelningen, de övriga sektionerna finns i Göteborg, Muskö och Visby. Sjösektion Karlskronas uppgift är att stödja Marinens Radios sambandscentral som är belägen i en anläggning med tjänstgöringsort Karlskrona. Befattningen benämns systemtekniker och innebär arbete med drift, underhåll och utveckling av de lednings- och sambandssystem som sektionen stöder. Beredskapstjänstgöring ingår som en naturlig del i arbetet. Sektionen deltar också under marinens övningsverksamhet då de behöver extra tekniskt stöd. Delar av den inledande utbildningen kan komma att genomföras på en annan ort än tjänstgöringsorten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Självständigt eller i arbetslag genomföra underhåll, felsökning, installationsarbeten, driftsättning, modifieringar och dokumentation på system och utrustning
Arbeta proaktivt med utveckling och vidmakthållande av system och utrustning
Vid behov kan du behöva agera arbetsledande i din funktion, du samverkar med kunder, leverantörer samt stödjer kund vid tekniska frågeställningar
KRAVPubliceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
3-årig gymnasieutbildning med inriktning mot IT/Teknisk inriktning eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Vana att arbeta med IT-baserade system samt felsökning av dessa
Körkort BDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort engagemang, är serviceinriktad, öppen och social med god analytisk förmåga. Du har förmågan att arbeta självständigt såväl som i grupp och löser dina uppgifter med hög kvalitet. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)
MERITERANDE
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot nätverk och server
Erfarenhet av installation och konfiguration
Erfarenhet av radio och sambandssystem
Transmissionsteknik, d v s koaxial, fiberoptik mm.
Informationssäkerhet
SignalskyddÖvrig information
Anställningen är en civil tillsvidareanställning, heltid med en inledande 6 månaders provanställning.
Arbetsort är Karlskrona.
Obekväm arbetstid samt resor nationellt och internationellt kan förekomma.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Per Hellström.
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Magnus Olsson.
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zachrisson
OFR/S Björn Engren
OFR/O Fredrik Lambert
SEKO Lenny Johansson
Samtliga nås via växel 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-24. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalfrågor samt ett personligt brev där du beskriver varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
371 23 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9983031