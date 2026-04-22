IT-tekniker till Pema Kommunikationer AB
NearYou Sverige AB / Supportteknikerjobb / Alingsås Visa alla supportteknikerjobb i Alingsås
2026-04-22
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
Pema Kommunikationer AB är ett familjeföretag som grundades 1980. Vi verkar inom IT-branschen (data och telekom) där våra kunder är huvudsakligen företag och kommuner med höga krav på effektivitet gällande data- och telekommunikationer. Vi sätter alltid kunden i fokus och vår ambition är att bygga långvariga relationer. Vi ser oss själva som det lilla företaget med hög flexibilitet och hög servicenivå.
Tjänstebeskrivning
Vill du arbeta på ett lokalt IT-bolag där du får stort eget ansvar, varierade arbetsdagar och nära relationer med kunder? Vi söker nu en IT-tekniker till ett team där samarbete, flexibilitet och kundnöjdhet står i fokus. Här får du en bred roll där ingen dag är den andra lik - och där du blir en viktig del i att skapa långsiktiga kundrelationer.
I rollen arbetar du nära kunder och hjälper dem i deras dagliga IT-miljö - både på distans och ute på plats. Arbetsdagarna är omväxlande och kan innehålla allt från planerade kundbesök till akuta felsökningar, vilket ställer krav på flexibilitet och eget ansvar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Felsökning och support i kunders IT-miljöer
• Administration i Microsoft 365
• Drift, administration och felsökning i Windows Server-miljöer
• Installation och konfigurering av datorer, servrar och IT-utrustning
• Nätverkshantering (switching, routing)
• Kundkontakt via telefon, mejl och på plats
• Dokumentation och ärendehantering
• Arbete med IT-säkerhet, t.ex. patchning och behörighetshantering
Du utgår från kontoret och planerar delar av din dag själv, samtidigt som du har nära samarbete med dina kollegor.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. Det viktigaste för oss är att du kan möta kunder på ett bra sätt och har ett genuint tekniskt intresse.
Vi söker dig som:
• Är social, kommunikativ och serviceinriktad
• Är självgående och tar ansvar för ditt arbete
• Har ett stort tekniskt intresse och vilja att lära dig mer
• Är flexibel och trivs i en roll där dagarna kan se olika ut
• Är ödmjuk och ärlig i din kommunikation - både internt och mot kund
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av IT-support eller liknande arbete
• Grundläggande kunskap inom nätverk (t.ex. switching och routing)
• Erfarenhet av Microsoft 365 och Windows-miljöer
• Förståelse för klient- och servermiljöer
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Formell utbildning är inget krav - det viktigaste är ditt intresse och din praktiska erfarenhet.
Vad erbjuder vi dig?
Pema erbjuder dig en varierad och självständig roll i ett mindre, lokalt bolag där du får stort förtroende och möjlighet att påverka din arbetsdag. Här blir du en viktig del av ett sammansvetsat team med korta beslutsvägar och nära samarbete.
Du får arbeta brett inom IT - från support och felsökning till nätverk och kunddialog - vilket ger dig goda möjligheter att utvecklas tekniskt över tid. Hos Pema är kundrelationerna i fokus, och du får chansen att arbeta nära kunderna och bygga långsiktiga samarbeten där din kompetens verkligen gör skillnad.
Pema erbjuder även:
• Flexibla arbetstider inom ramarna för 8-17
• Konkurrenskraftig lön
• Tjänstebil vid behov
• Sjuk- och pensionsförsäkring
• Gemensam frukost varje dag
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta Moa Jarl på 0735090395. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Wallentinsvägen 11 (visa karta
)
447 37 VÅRGÅRDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pema Kommunikationer AB Kontakt
Moa Jarl moa.jarl@nearyou.se 0735090395 Jobbnummer
9868850