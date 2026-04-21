IT-tekniker till Linköping
2026-04-21
Är du en nyfiken och driven IT-tekniker som vill ta nästa steg i karriären? Vill du fördjupa dina kunskaper inom serverdrift, nätverk och virtualisering i en tekniskt avancerad miljö? Då kan detta vara rätt roll för dig!
OM TJÄNSTEN:
Som IT-tekniker på hos vår kund blir du en del av ett engagerat team i Linköping som ansvarar för att tillhandahålla och drifta plattformen bakom våra bolagets tekniska lösningar. Här hanterar ni verksamhetskritiska system för lagring, servermiljöer och virtualisering, där stabilitet och säkerhet är i fokus.
Rollen erbjuder en stor variation där du arbetar i flera olika driftmiljöer och får en central roll i att administrera, felsöka och utveckla den underliggande infrastrukturen. Du kommer in i ett erfaret team där kunskapsutbyte och mentorskap är en självklar del av vardagen. Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill bygga vidare på din tekniska grund, växa i rollen och på sikt ta ett större helhetsansvar inom området.
ARBETSUPPGIFTER:Administration och felsökning av system, servrar och nätverk
Hantering av lagringslösningar, främst NetApp
Skapande och underhåll av virtuella miljöer (VMware)
Bidra i projekt kopplade till datacenter och infrastruktur
Arbeta tvärfunktionellt med interna grupper inom server- och datacenterdrift
VI SÖKER DIG SOM:Har erfarenhet från en IT-roll, gärna inom second line-support eller systemadministration
Har god grundläggande förståelse för nätverk och serverinfrastruktur
Är nyfiken, initiativtagande och vill utvecklas inom drift och infrastruktur
Vi ser gärna att du tidigare arbetat med eller har kunskap inom:
VMware, NetApp eller liknande tekniker
Virtualisering och lagringsmiljöer
Det kommer även läggas stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen. För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk, driven och har lätt för att samarbeta. Du tar egna initiativ, är lösningsorienterad och tycker om att lära dig nya system och tekniker.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: HeltidPlacering: Linköping Start: Enligt överenskommelseRekryteringsansvarig: Viktoria Ringebrant Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
Sökord: IT-tekniker, systemadministratör, nätverkstekniker, serverdrift, VMware, NetApp, second line, infrastruktur, computersidan, Linköping Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Ågatan 14 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Friday Sydost Kontakt
Consultant Manager
Viktoria Ringebrant viktoria.ringebrant@friday.se
9867655