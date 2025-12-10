IT-tekniker sökes till kund i Malmö
2025-12-10
Vi på Eccera söker nu en ambulerande IT-tekniker med cirka 1-2 års erfarenhet av IT-support och teknisk felsökning. Uppdraget är inom en större vårdorganisation, där du blir en viktig del av det dagliga IT-stödet ute i verksamheten.
Som tekniker arbetar du nära användarna, bistår verksamheten med felsökning, installationer och utrustningsbyten samt säkerställer en stabil och välfungerande IT-miljö. Rollen innebär dagliga resor mellan olika enheter inom regionen.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Hantering av dagliga IT-ärenden i ärendehanteringssystemet (Ivanti)
Registrering av ärenden vid besök på olika vårdenheter
Felsökning och åtgärd av problem relaterade till hårdvara, nätverk och användarsupport
Byte och installation av PC, skrivare och annan slutanvändarutrustning
Enklare nätverksarbete såsom installation av nätverksutrustning (t.ex. accesspunkter), felsökning i nätuttag och patchning
Medverkan som teknisk resurs i installationer, utrullningar och projekt (inkl. SWOH/EOL)
Skapande och uppdatering av dokumentation och kunskapsartiklarProfil Kvalifikationer
1-2 års erfarenhet av IT-support eller liknande roll
B-körkort krävs, då resor mellan olika vårdenheter förekommer dagligen
Grundläggande kunskap inom felsökning av IT-hårdvara och nätverk
Förståelse för ITIL-baserade arbetssätt
Erfarenhet av ärendehanteringssystem, gärna Ivanti
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat och dokumentera lösningarDina personliga egenskaper
Serviceinriktad, lösningsorienterad och självgående
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Strukturerad och ansvarstagande
Bekväm i att arbeta i vårdmiljö och ta egna initiativ
Fysiskt aktiv - vissa moment kan vara praktiskt krävande
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hollie Van de Ruit Hollie.VandeRuit@eccera.com Jobbnummer
9637553