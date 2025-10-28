IT-tekniker Revingehed
2025-10-28
IT-tekniker Revingehed
Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar både ett eget ansvar såväl som goda möjligheter till kompetensutveckling? Våra medarbetare är viktiga för oss och du ges god möjlighet att förena det professionella och det privata.
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) söker dig som vill bli vår nya IT-tekniker med placering i Revingehed!
Om enheten
Du kommer att tillhöra Genomförandeenhet Syd (GE Syd) med placering på Revinge garnison i Revingehed, strax öster om Södra Sandby. GE Syd bedriver verksamhet som säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda, dygnet runt - året om. Enheten består av drygt 180 medarbetare fördelade på 7 avdelningar på 6 orter inom Södra militärregionens (MR S) område.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som IT-tekniker kommer du att ingå i en arbetsgrupp som ansvarar för second line support och drift vid Revinge garnison. Huvudsakliga arbetsuppgifter består bl.a. av:
• Drift och underhåll av IT-materiel.
• Användarsupport.
• Installation, felsökning och omsättning av klienter och kringutrustning.
• Installation, felsökning och omsättning av AV-utrustning.
• Dokumentation och materialhantering.
• Lagerhantering av IT-utrustning.
• Med eget ansvar planera, genomföra, avsluta och dokumentera tilldelade ärende inom given tidsram.
Arbetet utförs både enskilt och tillsammans med andra. Övningsverksamhet och utbildning är en naturlig del av tjänsten. I tjänsten kommer du att få den handledning och kompletterande utbildning som krävs för att du ska få bästa förutsättningar för att kunna genomföra ditt arbete.
• Gymnasieutbildning med godkända betyg.
• Gymnasial alt eftergymnasial utbildning med inriktning IT/data/datakommunikation.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• B-körkort (manuell växellåda).
• Goda kunskaper i Windows.
• Dokumenterad erfarenhet av installation, underhåll, felsökning, optimering och konfigurering av hårdvara/kringutrustning.
• Erfarenhet av dokumentation i IT-system. Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som IT-tekniker hos oss ser vi att du har ett stort intresse för IT och även ett högt säkerhetsmedvetande. Du är engagerad och serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med människor. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Du är en person som drivs av att uppnå resultat av hög kvalitet och har sinne för ordning och god planering. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Kunskap och erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system och -infrastruktur.
• Erfarenhet av arbete med Windows server.
• Erfarenhet av Windows systemkonfiguration.
• Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning.
• Annan slutförd militär utbildning.
• C-körkort.
• Militära förarbevis. Övrig information
• Arbetsortsort: Revinge garnison (Södra Sandby).
• I Försvarsmakten benämns denna befattning som driftingenjör.
• Befattningen är en civil tillsvidareanställning på 100%. Den inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Obekväm arbetstid samt resor inom tjänsten kan förekomma.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer höga krav på säkerhet, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet.
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-21.
Din ansökan ska innehålla CV på svenska samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Vid upplysningar om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Frederik Åkerman.
Frågor kring HR och rekryteringsprocessen hänvisas till Rebecca Thörnberg.
Fackliga företrädare:
SEKO Matz Felix
SACO Pär-Erik Lohman
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Anna Tuulik
Samtliga nås via växel 08-788 75 00.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
