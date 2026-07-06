IT-tekniker med inriktning sändningsteknik
Svenska Kraftnät / Supportteknikerjobb / Sundbyberg Visa alla supportteknikerjobb i Sundbyberg
2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Svenska kraftnäts IT-support består av 15 personer som genom olika roller supporterar hela verksamheten i IT-relaterade frågor. Teamet består främst av infrastrukturspecialister och IT-tekniker, med olika inriktningar. Den här tjänsten riktar sig till dig som har intresse och erfarenhet av AV-teknik.
Samtliga IT-tekniker i teamet ansvarar för ärendehanteringen för hela Svenska kraftnät. Det innebär bland annat användarsupport, hantera beställningar, dokumentation av lösningar och rutiner, utbildning och informationsspridning samt utveckling av processer och arbetssätt. Med din inriktning mot sändningsteknik ingår även:
Hantera och stötta vid interna och externa sändningar, digitalt och fysiskt.
Hantera ärenden kopplat till klient, operativsystem, konferensrum- och mötesteknik (AV-teknik) enligt SLA och leveranstider.
Säkerställa information, klassning och prioritet av ärenden i vårt ärendehanteringssystem.
Om dig
I supporten är samarbeten grunden till allt. Vi arbetar tillsammans för att lösa frågor och för att utveckla våra processer. I din roll kommer du även samarbeta mycket med verkets övriga personal i frågor som rör AV- och sändningsteknik.
Som expert på ditt område kommer du behöva agera lugnt och tryggt i situationer som uppstår kopplat till exempelvis livesändningar och stormöten. De utmaningar som uppstår har inte alltid standardlösningar, utan du kommer få använda din problemlösningsförmåga och kreativitet för att komma framåt.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom IT alternativt minst 5 års arbetslivserfarenhet inom IT som IT-tekniker/supporttekniker.
Övriga krav för tjänsten är:
Erfarenhet av sändningar/streaming, sändningsteknik & videoproduktion.
Erfarenhet av felsökning av hårdvara och mjukvara kopplat till klienter och AV-teknik.
Erfarenhet av felsökning av kringutrustning som till exempel skrivare, bildskärmar, bokningsskärma.
Flytande i svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande för tjänsten är:
utbildning inom sändningsteknik, videoproduktion och streaming eller liknande
erfarenhet av att ha arbetat i ServiceNow som ärendehanteringssystem
erfarenhet av att ha arbetat med Microsoft365
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg/Stockholm.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 2026-08-10.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Elin Kindstrand, rekryterande chef, 010 - 350 9377
Carl Isaksson, ansvarig rekryterare, 010 – 489 2028
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 31 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9992973