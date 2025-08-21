IT-tekniker | Göteborg | Experis
2025-08-21
Har du lätt för att kommunicera med människor och en känsla för teknik? Vill du vara en del av en organisation som tror på individens möjlighet till utveckling? Vi letar efter en driven person som finner glädje i att skapa kreativa lösningar och har ett brinnande intresse för teknikens alla utmaningar!
Din vardag
Drivs du av att hjälpa andra och bidra med innovativa lösningar? Via chatt, telefon och mail tar du emot ärenden där dina kollegor stött på tekniska utmaningar och behöver din kompetens för att ta sig vidare!
Som IT-supporttekniker får du arbeta i en varierande miljö med fokus på utveckling. Dina uppgifter kommer innebära allt från användarbehörigheter, operativsystem, informationssäkerhet och nätverk. Du kommer att administrera flera olika typer av IT-miljöer. I din roll kommer du att bidra med tekniska lösningar som förenklar dina kollegors vardag! Både självständigt och i team kommer du att arbeta för att tekniken ska flyta på och vara en stöttande funktion för användarna. Vi värdesätter team-känsla och ser till att du blir en del av Experis-familjen direkt! Anställningen kommer att ske hos oss, men du kommer att arbeta ute hos vår kund!
Vi letar efter en person som har:
* Gymnasial relevant utbildning
* Minst ett halvårs erfarenhet inom helpdesk, felsökning eller liknande
* Kunskaper om ärendehanteringssystem
* Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
* Kunskaper i Microsoft Office eller likvärdigt
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Saknar du högre utbildning? Längre relevant arbetslivserfarenhet inom IT-support kan kompensera för detta.
Vem är du?
Vi tror att du är flexibel, ansvarstagande och har ett starkt tekniskt intresse. Din noggrannhet, serviceinriktning och förmåga att kommunicera med olika personligheter är avgörande. Det viktigaste för oss är din positiva inställning, drivkraft och vilja att gå framåt!
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor. Du kan anta uppdrag genom ditt eget bolag eller som tillsvidareanställd konsult. På Experis blir du en i teamet och får tillgång till ett brett nätverk av kollegor inom ditt kompetensområde.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara
Gör Din Ansökan Redan Idag
Låter detta intressant? Sök jobbet redan idag, urval sker löpande! Vi tar inte emot ansökningar via mail, men om du har frågor är du välkommen att kontakta Dara på mailadress dara.tysani@se.experis.com
