IT-tekniker first line support
2025-08-22
Till ett uppdrag hos en av våra kunder i Stockholm söker vi nu en IT-tekniker som kommer att sitta på kundens first line support.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Du kommer att ingå i en grupp där ni kommer att arbeta med att ta emot och lösa ärenden via ett ärendehanteringssystem. Det gäller att kunna sätta sig in i användarnas situation och trivas i rollen för att få kundens miljö att fungera problemfritt. I den här rollen kommer du att erbjudas stora möjligheter att utvecklas och växa inom IT.
Din profil och kvalifikationer
Minst 6 månaders erfarenhet inom IT-support
Telefonvana
Mycket hög servicekänsla
Erfarenhet av Windowsmiljö
Flytande svenska och engelska i tal och skrift Meriterande
Azure Active Directory
Microsoft 365
Relevanta IT-certifieringar
Mac OS X
KörkortVi ser gärna att du som söker tjänsten i grunden har en data-/IT-/teknisk inriktning på gymnasiet eller annan teknisk utbildning. Vi tror att du är en person som har ett genuint intresse för support. Du är en person som tycker om att finnas till hands för kunden och som har service som prioritering i ditt arbete. Du kan på ett pedagogiskt sätt supporta och vägleda kunder via telefon och mejl.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
Vi hjälper dig att nå dina personliga mål. Vi tycker nämligen att alla våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas, oavsett om de är juniorer eller har några år på nacken. Därför erbjuder vi alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Och inte nog med det - du som konsult får även lägga upp en individuell utbildningsplan utifrån dina speciella intresseområden, där vi tar notan för både studiematerial och certifieringar. Hos oss på Centric kommer du snabbt in i gemenskapen genom våra interna och externa aktiviteter där vi träffas och hittar på något roligt tillsammans.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Julieth Escobar på tfn: 0734-159387 eller julieth.escobar@centric.eu
