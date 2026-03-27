IT-tekniker
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen för husdjurens biovetenskaper söker en engagerad IT-tekniker som vill vara med och driva vår verksamhet framåt.
Om jobbet
Vi söker dig som vill bli en central resurs för oss på vår institution. I rollen som IT-tekniker blir du en viktig del av vår organisation och ansvarar för att leverera ett högkvalitativt användarstöd. Du kommer att arbeta nära vår IT-samordnare för att ta hand om institutionens IT-infrastruktur, inklusive både hårdvara och mjukvara.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Ge användare support i allt från enklare frågor till mer avancerade tekniska utmaningar.
• Säkerställ att alla applikationer fungerar effektivt och är korrekt licensierade.
• Felsöka och lösa problem som påverkar verksamheten.
• Hantera inköp och installation av IT-utrustning för att upprätthålla en modern och fungerande IT-miljö.
• Arbetet sker både via telefon, fjärrstyrning och på plats. Vi uppmuntrar dig att bidra med idéer och lösningar för att förbättra våra arbetssätt och processer.
Din bakgrund
Vi söker dig som har:
• Gedigen erfarenhet inom IT-området.
• Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Förmåga att samarbeta effektivt, med flexibilitet och ett proaktivt tankesätt.
Krav på erfarenheter:
• Eftergymnasial utbildning (KY eller Universitetsutbildning)
• IT-support i forsknings- och utbildningsmiljöer.
• Support för Office-applikationer, e-post och klienthantering (Windows, macOS, Linux).
• Hantering och felsökning av licenser och applikationer i komplexa IT-miljöer.
Meriterande erfarenheter:
Vi ser gärna att du även har erfarenhet inom följande områden:
• Ärendehantering och felsökning av IT-utrustning.
• Rådgivning kring och beställning av IT-utrustning.
• Kundservice och IT-servicedesk-arbete.
• Framtagning av användarstöd och guider.
• Erfarenhet eller utbildning som handlar om IT-säkerhet.
Vi söker dig som är:
Kommunikativ: Du har en pedagogisk förmåga att förklara tekniska lösningar på ett enkelt sätt.
Strukturerad: Du arbetar organiserat och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Engagerad: Du drivs av att leverera hög service och hitta lösningar som gör skillnad.
Personlig lämplighet kommer att vara avgörande för denna anställning.
Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-04-09.
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
IT ansvarig
Cano Lundgren cano.lundgren@slu.se 018-671968 Jobbnummer
9824374