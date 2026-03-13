IT-tekniker
Filipstads kommun / Supportteknikerjobb / Filipstad Visa alla supportteknikerjobb i Filipstad
2026-03-13
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filipstads kommun i Filipstad Publiceringsdatum2026-03-13Beskrivning
IT-enheten i Filipstads kommun består av 8 engagerade medarbetare som ansvarar för kommunens digitala utveckling.
På enheten jobbar vi med IT-drift, telefoni och datakommunikation samt support till användare.
Vi söker nu en vikarierande IT tekniker för att tillfälligt stärka upp vårt team. Dina arbetsuppgifter
Som IT-tekniker i Filipstads kommun arbetar du med åtta kollegor på IT-enheten. IT-enheten har det övergripande ansvaret för utveckling, installation, drift och underhåll av kommunens IT-miljö. Vår IT-miljö baseras främst på Microsofts produkter. Vi försöker att modernisera vår IT-plattform och infrastruktur kontinuerligt för att möta upp behovet av IT-stöd ute i verksamheterna. Du deltar i planering, drift och utveckling av en komplex IT-miljö med höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Några exempel på arbetsuppgifter under en arbetsdag är:
- användarstöd och support på plats hos användare eller på distans med stöd av telefon, chatt eller via fjärrstyrning.
- teknisk felsökning av mjukvara, telefoner, datorer, skrivare och annan IT-utrustning.
- hanterar/löser ärenden av mer avancerad karaktär
- hantera beställningar av IT-utrustning och leverera till användare
- delta i större eller mindre utvecklingsinitiativ som utvecklar IT-service och kommunen i stort.
Vår organisation är liten och även andra uppgifter ingår i det dagliga arbetet. Här kan allt från utredningsuppdrag till installationer ingå.
Tillsättningen av tjänsten grundar sig på de uppgifter du lämnar i din ansökan, därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Skicka in både CV och personligt brev. Intervjuer kan komma att göras under ansökningstiden, vänta inte med din ansökan!Kvalifikationer
Vi förväntar oss att du har högskoleutbildning/yrkesutbildning inom IT och/eller motsvarande färdigheter som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av arbete som IT-tekniker inom kommunal verksamhet.
Eftersom vi stöttar många användare ser vi att du gillar att hjälpa andra och har ett pedagogiskt förhållningssätt. Ett gott bemötande är självklart för dig.
Körkort med behörighet B är ett krav. Anställningsvillkor
Heltid visstidsanställning 6 månader. Eventuellt möjlighet till förlängning. Tillträde Augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslån Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads kommun
(org.nr 212000-1876) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsen, IT-enheten Kontakt
Magnus Nelson 0702384992 Jobbnummer
9794985